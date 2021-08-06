Десятки тисяч вакцинованих проти коронавірусу американців можуть повторно заразитися, але захворювання буде в легкій формі. Важкий перебіг захворювання можливий тільки у випадку, якщо людина не зробила щеплення.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Очільниця Центру з контролю та профілактики захворювань Рошель Валенські пояснила, що важливо тепер звертати увагу не на факт зараження коронавірусом, а на складність та характер перебігу захворювання.

“Я думаю, ми всі повинні визнати, що при 164 мільйонах вакцинованих людей ми можемо очікувати на десятки тисяч нових інфекцій… Але в цих випадках люди переносять хворобу легко. Вони не помирають, хвороба проходить легко”, – сказала чиновниця.

Вона нагадала, що це особливо актуально для регіонів з низьким рівнем вакцинації населення.

Повна вакцинація необхідна для оптимального захисту від коронавірусу, особливо від штаму Delta, а це 93,4% всіх випадків в США за останніх два тижні.

Доктор Вільям Шаффнер, професор Медичного центру Університету Вандербільта, повторив заяву Валенські про те, що вакцинація знижує інтенсивність симптомів коронавірусу.

“Це проблема, коли йдеться про важкі захворювання, про захворювання, які потребують госпіталізації, про зараження невакцинованих американців… Головним джерелом передачі коронавірусу залишаються невакциновані люди… Тому нам важливо вакцинувати якомога більше людей”, – сказав він.

Останні дослідження засвідчили, що дорослі, які вже щеплені проти коронавірусу, значно краще захищені проти коронавірусу, ніж шляхом імунітету. Дослідження CDC показало, що люди, які захворіли на коронавірус у 2020 році, але не мали потрібного щеплення, мали у два рази вищі шанси заразитися повторно.

“Якщо ви не захищені проти коронавірусу, вірус знайде вас та заразить… Якщо ви раніше хворіли на коронавірус, зробіть щеплення. Вакцинація – найкращий спосіб захистити себе та оточуючих”, – пояснила Валенські.

Вченим досі невідомо, як довго та наскільки ефективно діє імунітет проти коронавірусу. Наукові дослідження довели, що вакцини проти коронавірусу працюють значно краще, ніж природний імунітет.

Лише половина американців, які мають право на щеплення проти коронавірусу, отримали хоча б одну дозу вакцини.

Два тижні тому директорка CDC Рошель Валенскі заявляла про те, що штам Delta – це 83% від загальної кількості зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.

Протягом останніх двох тижнів кількість госпіталізацій зросла на 140%.

Середня кількість нових випадків заражень коронавірусом в липні збільшилась в шість разів. Наразі за добу фіксують приблизно по 80 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Такого не було з лютого. Показники смертності також зросли — з 259 до 360 на добу.

Більшість важких випадків захворювання та летальних випадків — серед невакцинованих громадян.