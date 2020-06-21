Британія переживає епідемію коронавірусу. Сполучене Королівство має один з найвищих показників смертності у світі - більше 42 000 британців померли від цієї хвороби. Критики кажуть, що замість того, аби боротися з кризою віч-на-віч - можливо, провівши кадрові перестановки міністерської команди; струсонути урядову політику - прем'єр-міністр Борис Джонсон вирішив вдатися до стилю Трампа. Він розпочав культурну війну.

Об этом говорится в материале CNN.

Головною новиною британської газети Sunday Times на минулих вихідних був витік плану по блокуванню заходів, які дозволили б трансгендерам змінити стать в свідоцтві про народження.

І хоча уряд Великобританії і бореться з натиском COVID-19, Джонсон оголосив про злиття двох великих урядових департаментів – Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності (FCO), яке курирує зовнішню політику уряду Великобританії, і Департаменту міжнародного розвитку (DFID), метою якого є “сприяння сталому розвитку та подолання бідності в світі”. Причина такого злиття: виконати політичну мету, підтримувану правими консерваторами, що іноземна допомога повинна бути пов’язана з національними інтересами Великобританії.

Уряд Джонсона має переважна більшість – 80 місць. Він може робити все, що захоче.

Загадка – чому?

“Його реакція полягає в тому, щоб повернутися до газетних коментарів і написання колонок про статуях, щоб посіяти в пресі історії про транс-проблемах, оскільки це спосіб мобілізувати його власну базу і скинути гніздо шершня на своїх супротивників”, – заявив Роберт Сондерс, британський експерт з політичної історії в Лондонському університеті королеви Марії.

Ця база значно більше, ніж була раніше, і включає в себе безліч виборців в районах, які раніше були оплотом опозиційної Лейбористської партії, це колишні промислові міста англійського Мідленд, Уельсу і північно-західній Англії. Багато з цих виборців повірили прямим передвиборчим обіцянкам Джонсона “покінчити з Brexit”.

Розпалювання думки соціальних консерваторів – це навичка, який Джонсон виховав як журналіст.

Британський журналіст Том Болдуін в своїй книзі “Ctrl Alt. Delete” писав, в 90-х роках, Борис Джонсон як брюссельський кореспондент Daily Telegraph зробив собі ім’я на статтях, які розповідали, що Євросоюз – це нічний кошмар.

Від вводять в оману історій про спроби ЄС заборонити криві банани, а також регулювати розмір презервативів, статті Джонсона сприяли зростанню євроскептичні середовища британських ЗМІ.

За словами критиків, до моменту проведення референдуму щодо Brexit в 2016 року “ура-патріотизм Джонсона був на стероїдах”. Колишній мер Лондона, нині депутат-консерватор, “енергійно керував цинічно-популістської і ксенофобської кампанією”.

Целью были Евросоюз, европейцы, проживающие в Великобритании, и даже президента США Барак Обама, на которого Джонсон набросился за выступление против выхода Великобритании из ЕС. В колонке в газете The Sun Джонсон предположил, что Обама убрал из Овального кабинета бюст Уинстона Черчилля из-за “наследственной неприязни президента Кении к Британской империи”.

Поскольку Brexit в значительной степени уже решенная проблема в умах избирателей, консерваторы могут искать новый способ “укрепить представление о том, что Лейбористская партия выступает только за либеральных, образованных молодых людей и на самом деле не имеет представления о том, что происходит в “Средней Англии”, – сказал Тим Бейл, профессор политики в Лондонском университете королевы Марии.

Разжигая разногласия, возникшие в результате Brexit, команда премьер-министра “надеется сохранить пламя поляризации, создавая другие проблемы, которые могут вызвать те же самые неприятные чувства”, добавил он.

Полемист

Тактика собачьего свистка (критика оппонента с помощью внешне нейтральных, но понятных избирателю слов, позволяющих избежать обвинений в неполиткорректности, расизме, личных нападках) Джонсона добавила простых представлений об островной стране, находящейся в заложниках – это эффективное отвлечение от более прозаических проблем, таких как доступ к единому рынку торговли. “Культурная война – это в основном отвлечение. Вы пытаетесь отвлечь вашего оппонента от вопросов, о которых вы не хотите говорить”, – добавил Сондерс.

Уничижительный язык

Кампания Джонсона, конечно же, сработала. Великобритания проголосовала за выход из ЕС в июне 2016 года.

Проблемы культурной войны – это не просто инструментальный метод “укрепить базу и расширить ее”, добавил Бэйл.

“Некоторые люди вокруг Джонсона буквально верят в это и считают, что традиционные британские ценности находятся под угрозой”.

Риторика Джонсона вернулась, чтобы преследовать его, поскольку протесты Black Lives Matter в Великобритании превратились в более полное обсуждение расовой несправедливости и структурного расизма в Соединенном Королевстве.

Критики указывали на привычку Джонсона использовать расистские высказывания в своих журналистских колонках. Например, в 2002 году он написал о “размахивающих флагами негритятах”, оскорбительный термин, используемый для описания чернокожих детей. Джонсон извинился за это в 2008 году. В 2018 году он сравнил паранджу с “почтовыми ящиками”, а мусульманских женщин, которые носили их, назвал “грабителями банков”.

Премьер-министр изо всех сил пытался решить проблемы протестующих, радикально меняя эмпатию на отрицание, отказываясь осуждать президента США Дональда Трампа за его реакцию на американские протесты. Джонсон также опубликовал серию твитов против сноса статуй, в которых говорится, что протесты перешли к экстремистам, после того, как на постаменте статуи Уинстона Черчилля у здания парламента написали слова – “был расистом”.

Джонсон оголосив про створення комісії з расовою і етнічною нерівності, яка також розгляне, чому білі хлопчики з робітничого класу відстають в школі.

За останні п’ять років у Великобританії було проведено як мінімум чотири дослідження структурного расизму, в тому числі видано близько 200 рекомендацій, що стосуються випадків смерті в місцях позбавлення волі, системи кримінального правосуддя і скандалу з Windrush. Покоління Windrush – це іммігранти, які прибули до Сполученого Королівства в період 1948-1971 років з Ямайки та інших країн Карибського басейну для вирішення проблеми нестачі робочої сили.

Багато з них прибули в дитинстві за паспортами своїх батьків, і незважаючи на те, що живуть у Великобританії протягом десятиліть, офіційно вони ніколи не ставали британськими громадянами.

Автор одного зі звітів дослідження, член парламенту від опозиції Девід Леммі в статті Financial Times звинуватив Джонсона в розв’язанні культурної війни, що відволікає уряд від проблеми расової нерівності.

Заохочення мажоритарних страхів

Як показали останні чотири роки, нацменшини стали легкою мішенню для популістських хвилювань. Офіційна статистика Міністерства внутрішніх справ Великобританії показує, що кількість злочинів на грунті ненависті зросла під час і відразу після референдуму про вихід з ЄС.

Журналістка Times Рейчел Сильвестр написала в 2019 році: “Номер 10 (Дауніг-стріт, резиденція прем’єра) проводив опитування щодо спірних моментів” культурної війни “, таких як права трансгендерів, щоб з’ясувати, чи можна їх використовувати в якості зброї проти лейбористів в північних виборчих округах робітничого класу “.

Бажане було досягнуто минулого тижня після того, як письменниця Джоан Роулінг у своєму блозі написала про своє неприйняття того, що транс-жінки користуються громадськими місцями для жінок (наприклад, туалетами).

Пізніше газета Sunday Times повідомила, що в злитому плані уряду прописані правила, що забороняють використання “одностатевих жіночих просторів, таких як туалети,” людьми з чоловічою анатомією “.

У квітні міністр у справах жінок та рівноправності Ліз Трас заявила комітету, що до літа вона організовує “захист одностатевих просторів, що вкрай важливо”. Чи не коментуючи і не заперечуючи статтю Sunday Times, прес-секретар Дауніг-стріт заявив, що поділяє позицію Управління з питань рівності урядів, очолюваного Трас.

“Джонсон – це pound shop (магазин, де все продається за ціною 1 фунт стерлінгів) Трампа”, – сказала CNN Крістін Бернс, британська політична активістка, яка займається проблемами транс-людей, а також є автором книги “Транс Британія: наша подорож з тіні “. На її думку, Brexit заохочував людей бути расистами.

“Відкочувати назад права трансгендерів в такий гарячковий момент означає не тільки заохочення людей до трансфобії, але і застосування фізичної сили”, – попередила вона.

Джонсон відмовився підтримати продовження перехідного періоду Brexit, незважаючи на те, що експерти з питань торгової політики наполягають на тому, що Британії потрібно більше часу для переговорів з торгівлі, особливо в умовах пандемії.

Все це відбувається під час, коли уряд намагається переконати громадськість у тому, що його стратегія по боротьбі зі спалахом коронавируса була “світової перемогою”, за словами Джонсона, чия програма відстеження COVID-контактів в Великобританії зіткнулася з проблемами. Давно відкладена спроба Великобританії створити власний додаток для відстеження коронавируса була відкинута на користь Apple і Google.

“Чи буде Джонсон зосереджений на урядовому управлінні, а не на управлінні за допомогою прес-релізів, коли британська економіка пікірує, країна стикається з” жахливим рівнем безробіття і, можливо, подальшими хвилями пандемії?” – задався питанням Сондерс.

“Терпіння громадськості до цих витівок може знизитися”, і Джонсон повинен буде зосередитися на “розмовах про робочі місця, робочої зайнятості та політиці охорони здоров’я”, зазначив Сондерс. “Або ці витівки стануть більш огидними і ще більше будуть роз’єднувати, щоб привернути увагу громадськості”.