13.10.2023 у Мелітополі о 7:40 партизани підірвали потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку: пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз, – повідомили у Центрі нацспротиву

Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан. Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому.