Про це на брифінгу повідомив народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт про зброю

“Щодо питань порядку денного, який ми повинні розглянути на цьому тижні, то я хотів би відзначити декілька законопроєктів. По-перше, так званий законопроєкт щодо легалізації цивільної зброї. Насправді це закон, який регулює питання обігу зброї в нашій державі, і там є єдине питання, яке потребує обговорення і сьогодні буде обговорюватись у нас на фракції — це питання дозволити чи не дозволити короткоствольну зброю для її зберігання населенням”, — сказав Гетманцев.

З його слів, щодо цього проекту закону у фракції є різні думки.

“Є різні думки в нашій фракції. Я взагалі не можу говорити, що є якась позиція у фракції, бо насправді це є досить спірним і особисто у мене виникають сумніви у такій необхідності”, – заявив нардеп.

Законопроєкт про туризм

“Крім того, закон про туризм. Діючий закон про туризм вже застарів, і ми з вами розуміємо, що діюча галузь — це галузь, яка була однією з найбільш вразливих внаслідок коронакризи. Їй необхідний розвиток, їй необхідна підтримка, їй необхідна певна лібералізація з одного боку — а з іншого боку, недопущення створення фінансових пірамід на базі операторів. Ми знаємо про гучні банкрутства в минулому і ми не маємо права допустити їх в майбутньому”, — зазначив нардеп.

Законопроєкт про підтримку легкої промисловості

Цього тижня розглянуть законопроект 4410 про підтримку легкої промисловості, який, за його словами, легка промисловість очікує вже протягом декількох років.

“Цей законопроект пов’язаний з встановленням знижених ставок для сировини, яка так необхідна нашим промисловцям, аби виробляти кінцеву продукцію тут, в Україні, з іншого боку — підвищення ставок мита до максимально допустимої відповідно до наших міжнародних зобов’язань межі на продукцію, яка є конкурентною для нашої вітчизняної легкої промисловості”, — пояснив він.

Законопроєкт про дорожній рух

“Також ми розглянемо законопроєкт про посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху. Ми всі зацікавлені у тому, аби смертей на дорогах було менше, аби ми з вами врешті навели порядок на дорогах, як і в державі. Наведення цього ладу лежить в площині у тому числі підвищення відповідальності”, — повідомив голова комітету ВР.

Інше

Також, заявив Гетманцев, на порядку денному — два законопроєкти, пов’язані між собою і пов’язані з законом про “інвестнянь” — це внесення змін до Податкового і Митного кодексів.

Крім того, буде розглянуто законопроєкт про детективну діяльність, який передбачає можливість для узаконення діяльності приватних детективів в Україні.