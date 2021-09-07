Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відкриваючи засідання, привітав усіх з початком шостої сесії. Він відзначив, що “ця сесія буде достатньо напруженою, багато питань, багато викликів, які стоять перед Верховною Радою”.

“Осіння сесія завжди важка, тому що незабаром, сподіваюся, до 15 вересня ми побачимо вже проєкт бюджету від Кабінету Міністрів і тут треба буде консолідована позиція всіх комітетів, всіх фракцій, і в першу чергу профільного комітету”, – зазначив Разумков.

Антикорупційна стратегія

Водночас перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук заявив, що “цей політичний сезон може пройти під знаком трьох “де” – “децентралізація”, “деолігархізація” і “дерадянізація” українського законодавства”.

Він закликав народних депутатів ухвалити антикорупційну стратегію ще до кінця поточного 2021 року.

“Потрібно докласти всіх зусиль, щоб принаймні до кінця року Україна отримала антикорупційну стратегію, про яку ми тривалий час говоримо. Сподіваюся, що до кінця року ми зможемо прийняти цей документ, а можливо, й раніше, але це залежатиме від того, скільки поправок внесено до нього”, – сказав він на засіданні погоджувальної ради.

Кулебу кличуть в Раду

Під час засідання нардепи вирішили запросити міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на годину запитань до уряду, що відбудеться у п’ятницю.

Зокрема, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко пояснив необхідність запросити Кулебу тим, що “у нас було дві серйозні міжнародні події – це “Кримська платформа” і візит президента до Сполучених Штатів Америки. У “Слузі народу” кажуть, що їм потрібно почути, які є завдання для Верховної Ради, законодавчі, можливо, законопроєктні, щодо реалізації тих угод, які були укладені на найвищому рівні”.

“Запрошуємо на годину запитань до уряду, за пропозицією “Слуги народу”, Кулебу Дмитра Івановича”, – підсумував Разумков.

Переваги для вакцинованих

Під час засідання представники партії “Голос” заявили, що реєструють проєкт постанови, що дозволить вакцинованим українцям заробляти під час локдауну.

“Ми реєструємо постанову про розумний підхід до локдауну, враховуючи вакцинацію. Все дуже просто: ті підприємства, де вакциновано 80% працівників, мають працювати. Усі заклади мають залишитися відкритими для щеплених відвідувачів та клієнтів. Ми даємо чіткий сигнал громадянам, що вакцинація не тільки допомагає їм зберегти життя і здоров’я, а й береже нашу економіку. Це стимул робити щеплення”, – повідомив голова фракції “Голос” у Верховній Раді Ярослав Железняк.

“Голос” закликав колег з інших фракцій підтримати цю ініціативу.

Децентралізація

Стефанчук під час засідання погоджувальної ради заявив, що підготовка законопроєкту про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації вже перебуває на фінальній стадії.

“Я знаю, що законопроєкт, який стосується децентралізації, обговорили відповідні органи місцевого самоврядування, самоврядні організації, і я думаю, що він уже буде на фінішній прямій”, – сказав Стефанчук.

Дистанційка в школі

Під час засідання виступив голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Він нагадав про ухвалене рішення, у якому йдеться про те, що заклади освіти працюватимуть в очному режимі, якщо 80% педагогічних працівників будуть вакциновані.

Голова комітету закликав педагогів “бути свідомими й проявити свою правильну громадянську позицію”. Вакцинація педагогів дозволить продовжити навчання у школах у звичайному режимі.