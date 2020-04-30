Використання автокрісла при поїздці дітей - обов'язкова умова, яка прописано в правилах дорожнього руху.

Це зовсім не дивно, адже такі вироби забезпечують безпеку маленьких пасажирів.

Саме тому до придбання необхідно підходити максимально відповідально. Пропонуємо розглянути, як правильно вибрати сучасне дитяче автокрісло і які параметри варто при цьому враховувати. Недорого купити автокрісла для дітей можна тут https://naditok.com.ua/detskie-tovary/avtokresla — в інтернет-магазині “На діток”, який здійснює доставку по всій Україні.

Відповідність вазі та віку малюка

Батьки повинні підбирати автокрісла, виходячи з віку і антропологічних даних дитини. Для зручності вибору всі товари на ринку в цілому поділяються на кілька груп:

0+. Сюди відносяться компактні дитячі автокрісла у вигляді люльки-переноски, а призначені вони для діточок до 13 кг. Конструкції ставлять на заднє або переднє сидіння проти руху транспорту. Дані вироби використовують в якості перенесень, качалок або прогулянкових колясок по типу “тростина”. Для фіксування використовуються штатні ремені безпеки або система Isofix.

0 і 1.Предназначается таке автокрісло для дітей від 12 до 48 міс. від народження (10-17 кг.). Вони передбачають різні положення нахилу спинки. Конструкції виконуються за формою “мильниці” і кріпляться за рахунок силового каркаса в напрямку руху авто.

2 і 3. Батьки можуть купити автокрісло даного типу для дитини до 7 років, вага якого становить 15-25 кг. Головною особливістю даних виробів є зручна фіксація дітей зовнішніми автомобільними ременями.

3. Таке автокрісло в машину замовити можна для дитини більш старшого віку вагою до 36 кг. Для фіксації використовуються стандартні автомобільні ремені. Вироби третьої групи виконуються у вигляді сидіння-підкладки (бустера).

Крім кріплення штатними ременями безпеки, багато моделей відомих фірм передбачають можливість фіксації дитини за допомогою системи Isofix або Latch/SuperLatch.

Вибираючи автокрісло для дитини також слід враховувати дизайн і розміри виробів, матеріал виготовлення і надійність каркаса (найбільшою легкістю володіють алюмінієві моделі), можливість з’єднання блоку з колесами, додаткові захисні механізми і т. д. Ще один важливий момент – вартість автокрісла. Ціна хорошого вироби може бути невисокою, але краще не надавати перевагу найдешевшим моделям.