Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Комерціалізація і дозвіл отримувати таку “послугу” в Україні сприяють безконтрольному продажу українських дітей за кордон. Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу (готель “Венеція” в Києві, де знаходяться 46 немовлят, народжених сурогатними матерями для іноземців), ще раз показує безправ’я дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприродним. Таким чином, Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами. І реальна кількість таких дітей, яких “поставляє” Україна таким чином, ми не знаємо”, – розповів Кулеба.

На його думку, жодна держава не зобов’язана “забезпечувати” сім’ї дітьми, більш того, іноземні. При цьому кожна дитина має невід’ємне право на сім’ю.

“У цьому контексті опускається поняття “матері”, яка народила дитину, але не є його генетичною матір’ю. Діти, які сьогодні знаходяться в готелі, фактично мають біологічних матерів, які перебувають в Україні. Але при організації процесу сурогатного материнства вони поки залишилися без батьків. як генетичних, так і біологічних”, – зазначив обмудсмен.

Він підкреслив, що сурогатне материнство – це експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. При цьому воно порушує права дитини.

“Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об’єктивізація дитини і позиціонування її як товару”, – додав Кулеба.