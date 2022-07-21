Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до портів Німеччини для подальшого транспортування до інших країн. Для цього концерн планує переорієнтувати мережу, створену для доставки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW посилаючись на заяву офіційного представника компанії DB Cargo – “дочки” концерну.

Зерно доставлятимуть, зокрема, до портів Росток, Гамбург, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафена. Більшість вантажів надходитиме через Румунію, яка має протяжний кордон з Україною і має інфраструктуру, потрібну для перевезення сільгосппродукції. Ще частину вантажів планують перевозити Польщею.

“Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна”, – зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів. За даними агентства Reuters, Deutsche Bahn планує відправляти кілька залізничних поїздів на тиждень.

У червні гендиректор румунського чорноморського порту Констанц Флорін Гойдя заявляв, що налагодити вивіз українського зерна через Румунію – це завдання, яке не має швидкого вирішення. Своєю чергою, президент Румунії Клаус Йоханніс назвав це завдання “логістичним викликом епічних масштабів”, вказуючи на відсутність транспортної інфраструктури.

За даними, наведеними міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, із країни необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 40 млн тонн на експорт очікуються з нового врожаю. Як повідомляла американська газета Wall Street Journal, під час переговорів у Стамбулі 13 липня представники України, Туреччини, ООН та РФ домовилися про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.