Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW посилаючись на заяву офіційного представника компанії DB Cargo – “дочки” концерну.
Зерно доставлятимуть, зокрема, до портів Росток, Гамбург, а також Браке, розташованого поблизу Бремерхафена. Більшість вантажів надходитиме через Румунію, яка має протяжний кордон з Україною і має інфраструктуру, потрібну для перевезення сільгосппродукції. Ще частину вантажів планують перевозити Польщею.
“Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна”, – зазначив представник DB Cargo, не назвавши конкретних обсягів. За даними агентства Reuters, Deutsche Bahn планує відправляти кілька залізничних поїздів на тиждень.
У червні гендиректор румунського чорноморського порту Констанц Флорін Гойдя заявляв, що налагодити вивіз українського зерна через Румунію – це завдання, яке не має швидкого вирішення. Своєю чергою, президент Румунії Клаус Йоханніс назвав це завдання “логістичним викликом епічних масштабів”, вказуючи на відсутність транспортної інфраструктури.
За даними, наведеними міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, із країни необхідно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 40 млн тонн на експорт очікуються з нового врожаю. Як повідомляла американська газета Wall Street Journal, під час переговорів у Стамбулі 13 липня представники України, Туреччини, ООН та РФ домовилися про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.
- Нагадаємо, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочала новий проєкт на суму 17 мільйонів доларів, щоб допомогти українським фермерам зберегти урожай та забезпечити експорт найважливіших сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки.
- Верховний представник Європейського Союзу із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель закликав РФ припинити блокування українських портів і тим самим уможливити експорт зерна.
- Кількість людей, яким гостро бракуватиме продовольства, може сягнути 323 мільйонів: через війну в Україні на межі голодування опиняться ще 47 мільйонів осіб.
- Також очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність розблокування українських портів та зазначила, що продовольство стало частиною “арсеналу терору” РФ.