Deutsche Bank, який раніше зіткнувся з різкою критикою з боку деяких інвесторів і політиків за зв’язки з Росією, заявив, що припиняє діяльність у країні-агресорі.

Про це повідомляє Reuters.

До сьогодні Deutsche Bank чинив опір розірванню зв’язків, стверджуючи, що банку необхідно підтримувати багатонаціональні компанії, які ведуть бізнес в Росії. Однак зараз ситуація змінилася.

“Ми знаходимося в процесі згортання нашого бізнесу, що залишився в Росії”, — наголосили в банку.

Водночас зазначається, що нового бізнесу в Росії не буде.

Білл Браудер, інвестор, який роками проводив кампанії з викриття корупції в Росії, сказав, що перебування Deutsche Bank на території РФ “повністю суперечить міжнародній діловій спільноті й призведе до негативної реакції, втрати репутації та бізнесу на Заході”.

Також Фабіо Де Масі, колишній депутат Бундестагу і відомий борець проти фінансової злочинності, зауважив, що Deutsche Bank має тісні зв’язки з російською елітою, багато з яких зіткнулися з санкціями, і що подібні відносини повинні припинитися.

Deutsche Bank також керує 1 500 співробітниками в Росії та в грудні відкрив новий головний офіс в Москві, що, за словами компанії, на той час представляло “значну інвестицію”.