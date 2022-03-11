Про це повідомляє Reuters.
До сьогодні Deutsche Bank чинив опір розірванню зв’язків, стверджуючи, що банку необхідно підтримувати багатонаціональні компанії, які ведуть бізнес в Росії. Однак зараз ситуація змінилася.
“Ми знаходимося в процесі згортання нашого бізнесу, що залишився в Росії”, — наголосили в банку.
Водночас зазначається, що нового бізнесу в Росії не буде.
Білл Браудер, інвестор, який роками проводив кампанії з викриття корупції в Росії, сказав, що перебування Deutsche Bank на території РФ “повністю суперечить міжнародній діловій спільноті й призведе до негативної реакції, втрати репутації та бізнесу на Заході”.
Також Фабіо Де Масі, колишній депутат Бундестагу і відомий борець проти фінансової злочинності, зауважив, що Deutsche Bank має тісні зв’язки з російською елітою, багато з яких зіткнулися з санкціями, і що подібні відносини повинні припинитися.
Deutsche Bank також керує 1 500 співробітниками в Росії та в грудні відкрив новий головний офіс в Москві, що, за словами компанії, на той час представляло “значну інвестицію”.
- Відомо, що десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Однак ще у 2020 році управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисяч доларів. Такі заходи були прийняті за порушення санкцій проти РФ, введених через окупацію Криму.