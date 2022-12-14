Єдині у світі дев'ятеро немовлят, народжені одночасно, безпечно повернулися додому, на Малі після того, як провели перші 19 місяців свого життя в Марокко.

Про це повідомило CNN.

Варто зазначити, що немовлята потрапили до Книги рекордів Гіннеса за кількістю дітей, які одночасно народилися й вижили.

Напередодні пологів, у травні 2021 року, мати Халіма Сіссе, якій зараз 27 років, було доставлено ​​до Марокко для надання медичної допомоги. До повернення вони жили з медичною допомогою в Касабланці. Повернувшись до столиці Малі Бамако у вівторок, батько Абделькадер Арбі подякував уряду Малі, який, за його словами, допомагав родині фінансово.

“Це велика робота, але Аллах, який дав нам це благословення, допоможе нам у їх вихованні та піклуванні про них”, – додав він. Міністр охорони здоров’я Діемінату Сангара заявив, що уряд продовжить підтримувати сім’ю.

Зазначимо, що немовлята – п’ятеро дівчаток і чотири хлопчики – народилися минулого року навесні за допомогою кесаревого розтину на терміні 30 тижнів. Дівчатка – Кадідія, Фатума, Хава, Адама й Ому – і хлопчики — Мохаммед VI, Оумар, Ельхаджі та Бах — важили при народженні від 500 г до 1 кг.

За даними директора клініки, де народилися немовлята, професора Юсефа Алауї, були ризики того, що у дітей могли виникнути проблеми зі здоров’ям через передчасне народження, саме тому вони провели перші місяці свого життя в лікарні. Потім їх перемістили у квартиру, де вони отримували цілодобовий догляд у клініці Айн Борха.

На початку цього року, у їхній перший день народження, їхній батько сказав, що кожне з немовлят має унікальну особистість: “У всіх різні характери. Деякі тихі, а інші – шумлять і багато плачуть. Деякі хочуть, щоб їх постійно носили на руках. Вони всі – дуже різні, і це цілком нормально”.