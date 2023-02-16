Про це повідомляє BBC.
“Усі, хто бачить Данилка, думають, що немовлятку одягли перуку”, — сказала Лана Вєтрова з Національного реєстру рекордів.
У такий спосіб, Данила внесли в реєстр як власника найдовшого волосся в немовляти.
За словами експертів, які заміряли довжину пасем за міжнародними правилами — вона склала 20 сантиметрів.
“Народився він 31 березня і вже тоді було добре видно густоту й довжину його волосся. Не таке як зараз, звісно, але достатньо довге, щоб здивувати і нас, і лікарів”, — розповіла “Суспільному” маму Данила.
Ідея зафіксувати рекорд прийшла спала їй на думку, коли вона розчісувала синові волосся перед сном.
“Такий унікальний малий українець живе у Вінниці. Думаю, йому більше пасує імя не Данило, а Лев”, — додала Лана Вєтрова.
- В італійському містечку Пердасдефогу з населенням 1765 осіб зафіксовано рекорд довголіття: десятому місцевому жителю виповнилося 100 років.