Дев‘ятимісячний українець Данило з довжиною волосся 20 сантиметрів став рекордсменом України серед немовлят.

Про це повідомляє BBC.

“Усі, хто бачить Данилка, думають, що немовлятку одягли перуку”, — сказала Лана Вєтрова з Національного реєстру рекордів.

У такий спосіб, Данила внесли в реєстр як власника найдовшого волосся в немовляти.

За словами експертів, які заміряли довжину пасем за міжнародними правилами — вона склала 20 сантиметрів.

“Народився він 31 березня і вже тоді було добре видно густоту й довжину його волосся. Не таке як зараз, звісно, але достатньо довге, щоб здивувати і нас, і лікарів”, — розповіла “Суспільному” маму Данила.

Ідея зафіксувати рекорд прийшла спала їй на думку, коли вона розчісувала синові волосся перед сном.

“Такий унікальний малий українець живе у Вінниці. Думаю, йому більше пасує імя не Данило, а Лев”, — додала Лана Вєтрова.