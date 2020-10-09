Covid-19 Україна

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Дев'ять футболістів «Шахтаря» заразилися коронавірусом

У дев'ятьох футболістів ФК "Шахтар" після повторного тестування виявили COVID-19.

П’ятниця, 9 жовтня 2020, 01:15

Про це повідомили у пресслужбі клубу.

“За підсумками повторного тестування “Шахтаря” на COVID-19 виявлено 9 гравців і 9 осіб з персоналу першої команди з позитивними результатами. За приписом санітарного лікаря все вони йдуть на десятиденну самоізоляцію”, — йдеться у повідомленні.

Хто саме захворів — не повідомляється.

У клубі наголосили, що у більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких — в легкій формі. Інші незабаром повернуться до тренувань.

“Додамо, що півзахисники Марлос і Віктор Коваленко відправляться в збірну України і зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй. Решта футболістів, за винятком виявлених осіб з позитивними результатами тестів, 9 жовтня повернуться до тренувань”, — зазначили у “Шахтарі”.

  • 4 жовтня футбольний клуб “Шахтар” пішов на карантин через виявлення коронавірусу у гравців та персоналу. COVID-19 знайшли після матчу з “Десною”.
Теги: Коронавірус, ФК Шахтар, футбол

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