Дев'ять футболістів «Шахтаря» заразилися коронавірусом

У дев'ятьох футболістів ФК "Шахтар" після повторного тестування виявили COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі клубу.

“За підсумками повторного тестування “Шахтаря” на COVID-19 виявлено 9 гравців і 9 осіб з персоналу першої команди з позитивними результатами. За приписом санітарного лікаря все вони йдуть на десятиденну самоізоляцію”, — йдеться у повідомленні.

Хто саме захворів — не повідомляється.

У клубі наголосили, що у більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких — в легкій формі. Інші незабаром повернуться до тренувань.

“Додамо, що півзахисники Марлос і Віктор Коваленко відправляться в збірну України і зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй. Решта футболістів, за винятком виявлених осіб з позитивними результатами тестів, 9 жовтня повернуться до тренувань”, — зазначили у “Шахтарі”.