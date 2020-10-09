Дев'ять футболістів «Шахтаря» заразилися коронавірусом

Про це повідомили у пресслужбі клубу.
“За підсумками повторного тестування “Шахтаря” на COVID-19 виявлено 9 гравців і 9 осіб з персоналу першої команди з позитивними результатами. За приписом санітарного лікаря все вони йдуть на десятиденну самоізоляцію”, — йдеться у повідомленні.
Хто саме захворів — не повідомляється.
У клубі наголосили, що у більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких — в легкій формі. Інші незабаром повернуться до тренувань.
“Додамо, що півзахисники Марлос і Віктор Коваленко відправляться в збірну України і зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй. Решта футболістів, за винятком виявлених осіб з позитивними результатами тестів, 9 жовтня повернуться до тренувань”, — зазначили у “Шахтарі”.
- 4 жовтня футбольний клуб “Шахтар” пішов на карантин через виявлення коронавірусу у гравців та персоналу. COVID-19 знайшли після матчу з “Десною”.