Найбільший сайт, присвячений комп'ютерним технологіям, CNET опублікував добірку своїх найкращих статей про відеоігри і консолі PlayStation 5, Xbox Series X і Xbox Series S.

Матеріали цього тижня, які не можна пропустити:

PS5, Xbox Series X і кліматичну кризу, з яким зіткнулися відеоігри нового покоління

Нові монолітні консолі Sony і Microsoft призначені для десятирічної гри – Джек Райна розібрався, як вони можуть вплинути на цілі людства по нормалізації кліматичної ситуації в світі.

Cyberpunk 2077: неймовірна гра, яка виправдовує неймовірний ажіотаж

Деніел Ван Бум розповідає про найочікуванішу гру року.

Зразок астероїда з Японії повертається додому і готовий розкрити секрети сонячної системи

Автоматична міжпланетна станція Японського агентства аерокосмічних досліджень Хаябуса2 доставила зразки древніх зразків на Землю, завершуючи історичну шестирічну місію до астероїда Рюгу. Розповідає Джексон Райан.

Facebook все брехав і брехав у 2020 році

Пандемія, вибори в США і обурення расової несправедливістю створили ідеальні умови для дезінформації в соціальних мережах.

Google 2020: зіткнення пошукових гігантів з DC через антимонопольне законодавство і дезінформацію

Після ворожнечі зі своїми співробітниками Google тепер схрещує мечі з законодавцями і регулюючими органами. Детальніше в матеріалі Річарда Ніева.

Гра в жанрі графічного квесту Myst з’явилася в VR, і вона ідеально підходить для цього

Скотт Стейн пише, що в Oculus Quest з’явилася класична гра, і вона чудова, але дуже хочеться нового продовження.

AirPods Max: навушники Apple за 549 ​​доларів піднімають планку шумозаглушення

“Вони коштують цілий статок, але поки ми вражені”, – пише Девід Карной.

Як World of Warcraft зберігає свою розповідь стрункою

Секрет “фірмової історії” в іграх, книгах і коміксах World of Warcraft – команда штатних істориків, коркова дошка та багато ниточок, які ведуть одна до одної. Розповідає Стеф Панекасіо.

Долю “розпізнавання облич” вирішать у 2021 році

Ряд судових позовів і законодавчих заходів означають, що дебати з приводу використання розпізнавання осіб готові посилитися. Детальніше – в матеріалі Альфреда Нг.