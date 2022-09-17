Про це повідомляє CNN.
Британський футболіст простояв понад 12 годин у загальній черзі, аби віддати шану королеві Єлизаветі II у Вестмінстер Холі. У розмові з журналіста ITV сказав, що він виріс у родині прихильників королівської родини й приїхав від імені своїх бабусь і дідусів, які, за його словами, стояли б у черзі, якби ще були живі.
Бекхем розповів, що йому пощастило кілька разів зустрічатися з королевою, наголошуючи на честі, яку він відчував, граючи за національну збірну Англії з футболу.
Одягнений у чорний костюм та темно-синє пальто, Бекхем сказав, що, попри те, що він стояв у черзі більш як 12 годин, коліна у нього були в порядку, хоча цього не можна сказати про його спину.
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