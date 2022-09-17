Легенда англійського футболу Девід Бекхем віддав шану королеві Єлизаветі II після того, як вистояв у черзі разом з іншими представниками громадськості.

Про це повідомляє CNN.

Британський футболіст простояв понад 12 годин у загальній черзі, аби віддати шану королеві Єлизаветі II у Вестмінстер Холі. У розмові з журналіста ITV сказав, що він виріс у родині прихильників королівської родини й приїхав від імені своїх бабусь і дідусів, які, за його словами, стояли б у черзі, якби ще були живі.

Бекхем розповів, що йому пощастило кілька разів зустрічатися з королевою, наголошуючи на честі, яку він відчував, граючи за національну збірну Англії з футболу.