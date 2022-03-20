Про це йдеться у відповідному дописі Девіда Бекхема.
Відомий спортсмен продовжує підтримувати українців, котрі протистоять військовій агресії РФ.
Бекхем надав свою сторінку в Instagram, у котрої 71,4 млн підписників, українському лікарю, з метою показати роботу перинатального центру в Харкові.
“Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати”, – зазначив спортсмен.
У своєму відеозверненні Бекхем закликав перейти у його сторіз, де дізнатися більше про дивовижну роботу, яку “робить Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні”.
Девід Бекхем тимчасово надав свій Instagram лікарці з Харківського пологового будинку // 7 фото
- Нагадаємо, футболіст Девід Бекхем та його дружина, дизайнерка Вікторія Бекхем пожертвували дітям України 1,3 млн доларів і закликали долучитися до них.
- Раніше Стівен Спілберг із дружиною Кейт Кепшоу пожертвували $1 мільйон на підтримку гуманітарної допомоги Україні після підлого військового нападу РФ.
- Письменниця, авторка саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг пожертвувала 1,3 млн доларів для дітей України.
- Голлівудські актори Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям і закликали своїх шанувальників допомогти українським біженцям на тлі вторгнення РФ.