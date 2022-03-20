Девід Бекхем тимчасово надав свій Instagram лікарці з Харківського пологового будинку

Легендарний футболіст Девід Бекхем надав на день у користування свою власну сторінку в соцмережі Instagram харківській лікарці, аби показати роботу пологового будинку в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у відповідному дописі Девіда Бекхема.

Відомий спортсмен продовжує підтримувати українців, котрі протистоять військовій агресії РФ.

Бекхем надав свою сторінку в Instagram, у котрої 71,4 млн підписників, українському лікарю, з метою показати роботу перинатального центру в Харкові.

“Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові, Україна, де вона допомагає матерям народжувати”, – зазначив спортсмен.

У своєму відеозверненні Бекхем закликав перейти у його сторіз, де дізнатися більше про дивовижну роботу, яку “робить Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні”.