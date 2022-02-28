Про це він повідомив в Instagram.

“Ситуація в Україні руйнівна і жахлива для її народу. Як і будь-якому батькові, тяжко бачити, як це впливає на невинних дітей, які зараз живуть у зоні бойових дій. У міру загострення конфлікту зростають і потреби дітей”, – йдеться у дописі.