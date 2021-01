Про це повідомляє видання NME.

Заздалегідь записане шоу музиканта транслювалося в новорічну ніч. Всі бажаючі могли подивитися трансляцію на YouTube.

Як повідомляє агентство Reuters, концерт у Парижі є частиною благодійної ініціативи “United at Home”, яку діджей запустив на початку цього року.

Всі кошти від паризького концерту підуть ЮНІСЕФ та французькій благодійній організації Les Restos du Coeur, яка забезпечує їжею нужденних.

This is how we gonna jump into 2021 all together!!!!! Who’s ready ? 🙋‍♂️ Tomorrow 12AM CET #unitedathome pic.twitter.com/O8tMXVNWgM

Записуючи благодійний виступ, Гетта в коментарі журналістам висловив надію, що всі вакцинуються проти коронавірусу.

“Я збираюся вакцинуватися, і сподіваюся, що люди теж зроблять це, тому що я не бачу іншого виходу з цієї ситуації”, – наголосив він.

Діджей додав, що сподівається на припинення пандемії в 2021 році і на “одну велику божевільну вечірку”.

“Я хочу сказати їм (моїм шанувальникам), що ми станемо свідками найбільш божевільної вечірки в нашому житті, це буде приголомшливо”, – розповів він.

‘Get the vaccine’: French DJ David Guetta wants everyone to take the COVID-19 vaccine so the world can have a big mad party in 2021 https://t.co/Tghxbcf71e pic.twitter.com/jYaWNOlvcx

— Reuters (@Reuters) December 30, 2020