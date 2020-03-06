Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
У повідомленні сказано, що МОЗ отримав дев’ять повідомлень про підозри на зараження коронавірусом COVID-19. У пацієнтів взяли біологічний матеріал і проводять лабораторні дослідження.
Перший, і поки що єдиний, випадок зараження зафіксували у чоловіка з Чернівецької області.
Також в МОЗ зазначили, що Україна готова приймати і лікувати пацієнтів, заражених COVID-19. Для цього в країні є спеціальні інфекційні бокси, близько 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, а також 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч відповідних медпрацівників.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.
- Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що в нашій країні, швидше за все, збільшиться кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19, проте панікувати не варто.