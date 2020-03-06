Дев'ятьох громадян України, які перебувають на території країни, перевіряють на предмет можливого зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У повідомленні сказано, що МОЗ отримав дев’ять повідомлень про підозри на зараження коронавірусом COVID-19. У пацієнтів взяли біологічний матеріал і проводять лабораторні дослідження.

Перший, і поки що єдиний, випадок зараження зафіксували у чоловіка з Чернівецької області.

Також в МОЗ зазначили, що Україна готова приймати і лікувати пацієнтів, заражених COVID-19. Для цього в країні є спеціальні інфекційні бокси, близько 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, а також 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч відповідних медпрацівників.