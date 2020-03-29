#Букви призводять розшифровку фрагментів цих записів. Гео Лерос опублікував кілька відеозаписів за участю людини, схожої на Дениса Єрмака. Вони датовані серпнем—жовтнем 2019 року та зроблені на приховану камеру, прикріплену, ймовірно, до одягу співрозмовника Єрмака. Під час зафіксованих на камеру діалогів Денис Єрмак обговорює з співрозмовниками призначення на окремі посади, пошук кандидатів, вартість “послуг” та умови їх надання, а також зустрічається з претендентами на посади. Так на записі, датованому 3/10/2019, Денис Єрмак обговорює зі співрозмовником призначення “хорошої дівчинки”, а також питання про те, як гроші будуть в подальшому поділені:

Денис Єрмак (Д.Є.): Це Федя. Я забрав. Дивись, це [нерозбірливо]. Ну не важливо. Співрозмовник (С.): Неважливо, так. Д.Є.: Він мені привіз п’ять. С.: Ну, привіз п’ять. Д.Є.: У нього ж*па, у нього позабирали [нерозбірливо], він розрахувався з мусорами [нерозбірливо], до мене не їхав, мене не хотів лякати. Я як би міг зробити бек, можу зробити [нерозбірливо]. С.: Ну, блін дівчинка – гарна, не це. Тут же знаєш, чисто людська точка зору. Отримати гроші – це питання принципу. А то, що ми їй допоможемо, це по-любому. Д.Є.: Там або п’ять, або це п’ять… Я просто не розбирався, потрібно порахувати. С.: Давай зробимо так: Денису говорити не треба, Денис бере чотири з десяти… З п’яти. За $500 розкинемо, б*я. Це твої друзі. Д.Є.: Це мої друзі, давай тоді по штуці.

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

На іншому відео, датованому 20/08/2019, співрозмовник пропонує Денису Єрмаку допомогти з отриманням посади якоїсь “красивою дівчинці”. Єрмак погоджується за умови, що “дівчинка в темі”.

С.: Дівчинка є красива. І дуже сильно хоче очолити або ТРК Україна, або “Внєшекспоцентр”. Це все дуся. Д.Є.: Якщо зробити все красиво. І дівчинка в темі, то це якраз доволі легко. Тільки ми цим займатися не будемо. Ми перекинемо її на людей. І там в принципі, з огляду на місце тусовки… Ти бачив це… С.: Нє, я тут переслідую чисто меркантильні інтереси. Д.Є.: Там тьолка в парламентському комітеті, ну пі***ц. Її чисто ї***ь, знаєш. Так що в цьому плані доволі легко. [нерозбірливо]. С.: Я перекину резюме? Д.Є.: Даа!

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

На ролику, датованому 16/09/2019 Денис Єрмак зустрічається не тільки зі своїми співрозмовником, який присутній і на інших записах, але і з кандидатом на керівну посаду в “Укрзалізниці”. Єрмак уточнює у кандитата “інформацію по роботі”. Під час діалогу з’ясовується, що одночасно з цим підшукують кандидата на пост в Київській митниці.

С .: Ми говоримо про Київську митниці. Д.Є.: [нерозбірливо] де працювали? [нерозбірливо] Кандидат: Тобто ніякої інформації вам про мене… Д.Є .: Ні, ну вона є інформація. Я хотів, що б ви розповіли. К.: Біографічна довідка або … Д.Є.: Ні, саме по роботі. Що ви робили… К.: Я взагалі, коли сюди йшов, мені говорили, що там вже питання вирішене. Заступник міністра у Мінінфраструктури курирує залізницю. Це та інформація, яка у мене є. Д.Є.: Це куди ви хотіли? С.: Я вас переплутав 100%. Це “Укрзалізниця”. К.: Так. Я маю інформацію по електронній митниці, тому що раніше, працюючи в [нерозбірливо], я був включений до делегації з’єднаного штабу разом з керівниками інформаційної митниці [нерозбірливо] фахівцями. Д.Є.: C [нерозбірливо] знайомі? К.: Ні, не знайомі. Ну, Валентин Шуляк, Олег Ніколаєнко, [нерозбірливо], люди, які очолюють інформаційну митницю. У мене, скажімо так, я багато займався цим питанням, але у мене трошки інша спеціалізація. Д.Є.: Ні, [нерозбірливо], у нас таких питань немає.

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

На відео за 23/09/19 Денис Єрмак та його співрозмовник обговорюють якусь угоду на суму в 45 млн. При цьому Денис Єрмак уточнює, що після приїзду його брата піде на Банкову, де розташований офіс Президента.

С.: 45 мільйонів, вибачте. Я як би ці гроші бачив. Мені дуже подобається ця сума. Д.Є.: Зараз приїде брат. Я поїду на Банкову. Ми всі обставини переговоримо. З ТЗ та цими всякими. Без [нерозбірливо] ніхто нікуди не піде. [нерозбірливо] С.: [нерозбірливо] підтверджує, здійснити хоча б на 10% має можливість тільки НАТОвська і у ЄС ось ця х**ня. [нерозбірливо]. Там не тільки супутник. Усе. 45 мільйонів не дають спокійно жити. Я навіть знаю компанії, які будуть літати. Я навіть знаю, хто буде покупець. Я все знаю. Ти розумієш, такий профі — п’ять років стаж або сім. У мусарці рахується? Дядя, вже сім років минуло, шість…

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

За тиждень — 30/09/2019 — Денис Єрмак та його співрозмовник зустрічаються знову. Єрмак описує співрозмовнику свої плани, порівнюючи свій підхід з діяльністю “американських лобістських структур”. При цьому Єрмак зазначає, що протягом півроку “потік людей вичерпається”.

Д.Є.: Я її особисто подаю. [Нерозбірливо], до речі, гарне спілкування якраз по НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції — ред.). Приймають рішення — окей. Не приймають, значить, заходимо з іншого шляху. Ось це, що ми можемо запропонувати. Першим особам сказати, що все нормально, дати рекомендації і відправити на [нерозбірливо]. Буде прийнято рішення — зашибісь. Не буде — будь ласка, у нас є альтернативний варіантний вихід. Я й з Андрієм [нерозбірливо]. В принципі будь-яку підтримку — починаючи від кандидатів, закінчуючи допомогою [нерозбірливо] просування в структури, а це вже правильно. За образом та подобою американських лобістських як би структур. Я вже з усіма домовився. Навіть ті, які не [нерозбірливо], у нас немає, припустимо, доступу. Візьмемо там Міністерство у справах дітей. Хоча в принципі це Коля Тищенко. Ну, припустимо, у нас немає. Ми все одно готові це взяти в рамках ось цього бюро все розпіарити, показати, та інше. Потік людей він протягом півроку вичерпається і потрібно на інший трошки в цьому плані.

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020

Також предметом обговорення в ході цієї зустрічі стає конкурс на посаду (яку саме не повідомляється), в якому має взяти участь завчасно визначений кандидат. Під час розмови Єрмак зазначає, що не завжди відібраними на посади кандидатами за підсумком були задоволеним.

Д.Є.: Конкурс, він подасть нехай документи. Взагалі не питання, нехай робить скан. Ще я додатково [нерозбірливо]. Щоб от не через ж ** пу, через рот і що-завгодно. А ось, конкурс. Тобто нехай подає обов’язково. У нас … Я ж усіх своїх виганяю, я ж перестраховуюся, щоб ніхто [нерозбірливо]. Я спочатку безпосередньо, а потім паралельно в системі: Верховна Рада, це саме [нерозбірливо], отримую імена всі вхідні, конверти [нерозбірливо]. Тобто все як би по-правильному. Зараз ще важливо, кого призначать секретарем РНБО. Не дай Бог Данилова. [нерозбірливо] Д.Є.: [нерозбірливо] а потім: “від Єрмака х*рня така”. С.: Нє, я ж х*рових людей тобі не надсилаю.

Gepostet von Geo Leros am Sonntag, 29. März 2020