Українська й французька акторка й модель Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю подруги Джеймса Бонда, у якої раніше виявили COVID-19, розповіла, як лікується від вірусу.

Про це актриса повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Привіт всім! Я відчуваю себе краще сьогодні. Моя температура пройшла! Я чула, що люди не можуть зрозуміти, де я зараз перебуваю. Я в Лондоні! Як я дізналася, що це коронавірус, а не просто грип? Я зробила тест на коронавірус, який виявився позитивним. Які ліки призначають лікарі в якості лікування? Ніякі!” – йдеться в повідомленні.

Куриленко наголосила, що лікарі сказали їй приймати парацетамол в разі занадто високої температури й занадто сильного болю.

“З усім тим, я приймаю вітаміни та добавки. Зверніть увагу, що ці вітаміни не виліковують коронавірус, а тільки допомагають зміцнити імунну систему для боротьби з ним!” – додала вона і розповіла про кожен препарат.

Пантотенова кислота — вітамін В5, життєво важливий для здорового життя. Як і всі комплексні вітаміни групи B, вітамін В5 допомагає організму перетворювати їжу на енергію.

Вітамін Е — це жиророзчинне, незамінна поживна речовина з протизапальними властивостями. Вітамін Е допомагає підтримувати імунну систему, функцію клітин і здоров’я шкіри. Це антиоксидант, який робить його ефективним у боротьбі з впливом вільних радикалів, що викликаються метаболізмом їжі та токсинів в навколишньому середовищі.

Вітамін С — основний водорозчинний антиоксидант в крові та клітинах тканин.

Куркумін (або Куркума) – протизапальне, антиоксидантне.

Цинк — допомагає імунній системі боротися з бактеріями та вірусами.

“Я також приймаю колоїдне срібло, але, будь ласка, будьте обережні, тому що на деяких сайтах є попередження, через те, що не кожен може його приймати. Будь ласка, перевірте, чи підходить воно вам чи у вас можуть бути ускладнення зі здоров’ям. Я також приймаю Cell Food, але ще раз, будь ласка, перевіряйте веб-сайти про це, оскільки деякі люди не рекомендують приймати їх! Всім успіхів!” – резюмувала акторка