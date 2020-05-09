Модель Анастасія Зінченко, яку знають, як дівчину з собакою з Уханю, яку не евакуйовували разом з іншими українцями, розповіла, як же їй вдалося повернуться в країну, незважаючи на закрите авіасполучення.

Про це вона розповіла в Instagram.

Як повідомлялося раніше, в лютому мандрівниці з України Анастасії Зінченко відмовили в евакуації з Китаю. Причиною тому послужило бажання дівчини залишити країну разом зі своїм улюбленцем.

Президент України Зеленський зателефонував дівчині і пообіцяв, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину. Також футбольний клуб “Шахтар”, що належить олігархові Ринату Ахметову, заявляв про готовність відправити до Китаю свій літак для того, щоб евакуювати Зінченко та інших застрягли в країні громадян.

1 травня, за більш ніж 2 місяці, дівчина нарешті повернулася додому в Херсон.

Дівчина розповіла, що повернулася самостійно.

З Китаю вона прилетіла в Білорусь, а звідти на автомобілі приїхала до рідного Херсону.

Вона пояснила, що до її повернення Білорусь жодним чином не причетна. Просто аеропорт в Мінську відкрито, і саме через нього зараз багато хто повертається до своїх домівок з різних країн.

Що стосується собаки, то Анастасія розповіла, що вивозила її за тими ж документами, які були у неї в момент евакуації українських громадян з Уханю.