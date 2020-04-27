Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в Facebook.

При цьому він додав, що на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде розглянуто питання відновлення продовольчих ринків.

Міністр додав, що для того, щоб робота ринків була безпечною, МОЗ та міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю.

“Зараз планується відкриття більш 280 продовольчих ринків – тих, які зможуть забезпечити все необхідне для дотримання санітарних норм”, – повідомив Степанов.

Він підкреслив, що це серйозний крок до послаблення карантину і закликав дотримуватися всіх профілактичних вимог, щоб зусилля щодо недопущення поширення вірусу не були марними.

Так, згідно з інфографіки, для відновлення роботи ринків, необхідно:

допуск працівників, продавців і відвідувачів виключно в медичних масках або респіраторах, і обов’язковий безконтактний температурний скринінг;

наявність на кожному вході на ринку антисептиків;

не більше одного покупця на 10 м. кв;

дезінфекція контактних поверхонь кожні три години;

прибирання та дезінфекція всіх приміщень в кінці кожного робочого дня;

відсутність стихійної торгівлі на прилеглих до ринку територіях;

відстань між робочими місцями продавців – не менше трьох метрів;

захисні екрани між продавцями і покупцями.