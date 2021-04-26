Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) випустив оновлене керівництво щодо дезінфекції поверхонь для запобігання зараження COVID-19. За інформацією фахівців, ризик інфікуватися цим шляхом передачі невеликий.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У CDC вважають, що передача вірусу повітряно-крапельним шляхом набагато небезпечніша, а люди, які одержимо дезінфікують поверхні, можуть нанести більше шкоди, ніж користі.

“У CDC визначили, що ризик передачі через поверхні низький і вторинний порівняно з передачею вірусу повітряно-крапельним шляхом”, – сказав Вінсент Хілл, начальник відділу профілактики захворювань, що передаються через воду.

За словами Хілла, можливість передачі від дотику до поверхні хоча і невелика, але підвищується, коли ви знаходитеся в приміщенні. Натомість на вулиці сонце та інші чинники можуть знищити віруси.

Також експерти з’ясували, що вірус швидко вмирає на пористих поверхнях, але може довше залишатися на твердих.

“Це також може змусити людей менше відчувати необхідність у дезінфекції”, – заявили в CDC.

Крім того, додаткові дані показують, що безпосередньо дезінфекційні засоби можуть становити небезпеку.

“Деякі люди можуть навмисно пити, вдихати або обприскувати шкіру дезінфекційними засобами, не розуміючи, що це може завдати серйозної шкоди їхньому тілу”, – сказав Вінсент Хілл.

За словами Хілла, спостереження показують, що кількість звернень в токсикологічні центри через дезінфекційні засоби у 2020 році було вище, ніж у 2018 або 2019 роках.

У CDC наголошують, що альтернативні методи дезінфекції також можуть бути марною тратою часу або навіть ризикованими.

“Ефективність альтернативних методів дезінфекції поверхонь – таких, як ультразвукові хвилі, високоінтенсивне УФ-випромінювання і синє світлодіодне світло проти COVID-19 повністю не встановлена”, – говорять фахівці.

Але попри зростальну впевненість вчених в тому, як передається патоген, багато установ продовжують наполягати на суворих протоколах санітарної обробки.