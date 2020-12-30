На початку пандемії в магазинах швидко закінчилися дезінфікуючі спреї та серветки. Людям радили протирати всі поверхні в своєму будинку, упаковки і банки, принесені з продуктового магазину. Але за цей рік вивчення вірусу виявилося, що все це очищення і дезінфекція може не знадобитися.

Про це повідомляє національне радіо npr.org.

Якщо людина, інфікована коронавірусів, чхає, кашляє або голосно розмовляє, аерозоль, що містить частинки вірусу, може осідати на прилеглі поверхні. Але ризик заразитися від дотику до такої поверхност невеликий, каже Емануель Голдман, мікробіолог з Університету Рутгерса.

“У лікарнях були перевірені поверхні поруч з пацієнтами з COVID-19, і на них не знайшли вірус”, – зазначив Голдман.

За його словами, була виявлена ​​вірусна РНК, схожа на “труп вірусу”, – це те, що залишається після смерті вірусу.

“Вірус не знаходять на поверхнях, тому що він дуже чутливий до навколишнього середовища – він дуже швидко розкладається”, – говорить Голдман.

Ще в січні і лютому вчені і представники органів охорони здоров’я думали, що поверхневе забруднення є проблемою. Фактично, ранні дослідження показали, що вірус може жити на поверхні протягом декількох днів.

“Передбачалося, що зараження може відбуватися, коли інфікована людина чхав або кашляв на прилеглій поверхні, і” ви могли, доторкнувшись до цих поверхонь, потім потерти очі, ніс або рот “, – сказала Лінсі Марр, професор інженерії з Вірджинії Технічний фахівець, який вивчає передачу інфекційних захворювань повітряно-крапельним шляхом.

Тому людям порадили дезінфікувати місця загального користування і навіть надягати рукавички.

За словами Марр, це було чимось зайвим, так як є “всі докази того, що вдихання вірусу через повітря є основним шляхом зараження”.

Вчені тепер знають, що перші поверхневі дослідження проводилися в чистих лабораторних умовах з використанням набагато більшої кількості вірусу, ніж можна було б виявити в реальному житті.

Незважаючи на це, багато хто з нас продовжують протирати дверні ручки, упаковки та продукти з допомогою дезінфікуючих серветок. Крім того, витрачаються годинник на те, щоб продезінфікувати поверхні в громадських місцях, таких як аеропорти, установи і метро.

“Немає ніяких наукових даних, щоб виправдати ці дії”, – сказав доктор Кевін Феннелл, фахівець з респіраторним інфекціям з Національного інституту здоров’я.

“Коли ви бачите, як люди проводять дезінфекцію вулиць, тротуарів, стін і метро, ​​я просто не знаю ніяких даних, що підтверджують той факт, що ми заражаємося вірусами, які стрибають на нас з тротуарів”.

За словами професора Лінсі Марр, замість того, щоб приділяти так багато уваги очищенню поверхонь, краще приділити увагу очищенню повітря.