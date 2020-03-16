У Мережі почали поширювати фейк про те, що нібито ввечері над Києвом (і іншими містами) вертольоти будуть розпорошувати ліки або дезінфікуючі засоби проти COVID-19.

На фейкову новину звернув увагу проект “По той бік новин”.

В дивному повідомленні людей попереджали про якісь вертольоти, які нібито будуть розпорошувати дезинфікуючі речовини. Українців просили закривати вікна і не виходити на вулицю після 23 години.

При цьому автори аналізу звертають увагу на те, що текст повідомлення явно “проганяли” через гугл-транслейт.

“… це означає, що ви повинні мати всі вікна закриті на ніч” – як вам формулювання? Ми так не говоримо. Коли потрібно, щоб вікна були закриті, що в українській, що у російській мовах говорять: “закрити вікна”. Таке формулювання притаманне англійській та відповідно гугл-транслейт. Ну і далі класично: інформуйте всіх, “щоб нехай знають”. Тут немає жодного факту, повідомлення, яке б’є на сполох і наводить паніку. Будь ласка, не поширюйте таку дурницю “, – йдеться в повідомленні “По той бік новин”.

Раніше повідомлялося, що українські ЗМІ рекламують фейкові ліки від коронавірусу.