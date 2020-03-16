На фейкову новину звернув увагу проект “По той бік новин”.
В дивному повідомленні людей попереджали про якісь вертольоти, які нібито будуть розпорошувати дезинфікуючі речовини. Українців просили закривати вікна і не виходити на вулицю після 23 години.
При цьому автори аналізу звертають увагу на те, що текст повідомлення явно “проганяли” через гугл-транслейт.
“… це означає, що ви повинні мати всі вікна закриті на ніч” – як вам формулювання? Ми так не говоримо. Коли потрібно, щоб вікна були закриті, що в українській, що у російській мовах говорять: “закрити вікна”. Таке формулювання притаманне англійській та відповідно гугл-транслейт. Ну і далі класично: інформуйте всіх, “щоб нехай знають”. Тут немає жодного факту, повідомлення, яке б’є на сполох і наводить паніку. Будь ласка, не поширюйте таку дурницю “, – йдеться в повідомленні “По той бік новин”.
Раніше повідомлялося, що українські ЗМІ рекламують фейкові ліки від коронавірусу.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.