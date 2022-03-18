Про це повідомляє CNN.
“Як я вже казала тиждень тому, в Україні немає програми біологічної зброї. Немає українських лабораторій біологічної зброї – ні біля кордону з Росією, ніде. Є лише медичні заклади, з гордістю, і я кажу гордо, підтримані та визнані урядом США, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, іншими урядами та міжнародними установами”, – зауважила амбасадорка.
Українські та американські чиновники неодноразово спростовували заяви про підтримувані США біологічної програми в Україні. Також Томас-Грінфілд сказала, що “саме Росія має добре задокументовану історію використання хімічної зброї”.
“Ми не збираємося шанувати російську дезінформацію або теорії змови”, – сказав Томас-Грінфілд. Я не буду повторювати за цим столом образи та брехливі звинувачення, які Росія неодноразово кидала проти українського народу та Сполучених Штатів. Але ми знаємо, що дезінформація Росії є ознакою її відчаю”, — наголосила Лінда.
- Також у міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Російська Федерація готує операцію з використанням хімічної чи біологічної зброї проти України.
- Наразі Велика Британія дуже стурбована потенційним використанням Росією хімічної зброї в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, попередивши, що її застосування стало б серйозною помилкою президента Росії Володимира Путіна.
- Натомість заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези у Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.
- Водночас очільник Агенції військової розвідки США генерал-лейтенант Скот Беріер вважає, що Росія може погрожувати Заходу ядерною зброєю, оскільки вона зазнає невдач у війні проти України.