Про це повідомляє CNN.

“Як я вже казала тиждень тому, в Україні немає програми біологічної зброї. Немає українських лабораторій біологічної зброї – ні біля кордону з Росією, ніде. Є лише медичні заклади, з гордістю, і я кажу гордо, підтримані та визнані урядом США, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, іншими урядами та міжнародними установами”, – зауважила амбасадорка.

Українські та американські чиновники неодноразово спростовували заяви про підтримувані США біологічної програми в Україні. Також Томас-Грінфілд сказала, що “саме Росія має добре задокументовану історію використання хімічної зброї”.