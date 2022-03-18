Про це повідомляє CNN.

“Як я вже казала тиждень тому, в Україні немає програми біологічної зброї. Немає українських лабораторій біологічної зброї – ні біля кордону з Росією, ніде. Є лише медичні заклади, з гордістю, і я кажу гордо, підтримані та визнані урядом США, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, іншими урядами та міжнародними установами”, – зауважила амбасадорка.

Українські та американські чиновники неодноразово спростовували заяви про підтримувані США біологічної програми в Україні. Також Томас-Грінфілд сказала, що “саме Росія має добре задокументовану історію використання хімічної зброї”.

“Ми не збираємося шанувати російську дезінформацію або теорії змови”, – сказав Томас-Грінфілд. Я не буду повторювати за цим столом образи та брехливі звинувачення, які Росія неодноразово кидала проти українського народу та Сполучених Штатів. Але ми знаємо, що дезінформація Росії є ознакою її відчаю”, — наголосила Лінда.