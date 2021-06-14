Про це йдеться у пресрелізі відомства.

У березні 2021 року СБУ та ДФС провели масштабну спецоперацію на заправках, нафтобазах та інших об’єктах мережі Glusco, за результатами якої силовики заявили про викриття схеми реалізації на ній неякісних нафтопродуктів.

За версією слідства, з Росії через море незаконно завозилось паливо Євро-4, яке на нафтобазах змішували з паливом для реактивних двигунів, штучно отримуючи паливо Євро-5. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн гривень.

Під час обшуків на об’єктах мережі Glusco правоохоронці знайшли 13 млн літрів бензину, дизпалива, реактивного палива та інших нафтопродуктів невідомого хімічного складу. Загальна вартість паливно-мастильних матеріалів оцінюється у 350 млн гривень.

Фото: ДФС

В ході слідства було встановлено 28 компаній, які мають спільних засновників і бенефіціарних власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам.

Оскільки власники планували перереєструвати ці підприємства на інших осіб (на думку ДФС – з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків), правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про арешт корпоративних прав компаній.

Суд задовольнив його і наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають в тому числі заправки, загальна вартість яких оцінюється у 700 млн гривень.

На фото, наданих ДФС, можна помітити позначки на формі працівників АЗС, що нагадують логотип мережі АЗС GLUSKO. Ця мережа налічує понад 100 АЗС по Україні та 6 нафтобаз, що були викуплені у російської “Роснефть” після її виходу з українського ринку.

“Глуско” є дочірньою компанією швейцарської Glusco Energy S.A., яка, своєю чергою, входить до групи Proton Energy Group S.A. Керівником останньої є ізраїльський бізнесмен Нісан Мойсеєв, якого ЗМІ пов’язують з Віктором Медведчуком.