«Дякуємо за перемогу»: Кабмін зібрався на засідання у футболках національної збірної

Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, прем’єрміністр Денис Шмигаль почав засідання Уряду з привітань збірної. Він назвав вчорашній матч проти збірної Швеції неймовірним та подякував гравцям й тренерам за перемогу.
“Україна в ¼ фіналу Євро-2020. Це величезний успіх нашої збірної, тренерського штабу. Я вітаю і дякую хлопцям, дякую тренерам за цю перемогу. Такі речі, звичайно, мотивують. Такі речі об’єднують країну, яка всім серцем вболіває та вболівала за нашу команду. Дякую нашій збірній. Вітаємо вас”, – заявив Шмигаль.
Після цього усі члени Кабміну привітали збірну з перемогою гучними оплесками.
Нагадаємо, що Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.
- Гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на “Євро-2020”.
- Українець Олександр Зінченко отримав нагороду, як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції.