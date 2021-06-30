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«Дякуємо за перемогу»: Кабмін зібрався на засідання у футболках національної збірної

У середу, 30 червня, члени Кабінету Міністрів зібралися на чергове засідання у футболках збірної України з футболу.

Середа, 30 червня 2021, 13:20

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, прем’єрміністр Денис Шмигаль почав засідання Уряду з привітань збірної. Він назвав вчорашній матч проти збірної Швеції неймовірним та подякував гравцям й тренерам за перемогу.

“Україна в ¼ фіналу Євро-2020. Це величезний успіх нашої збірної, тренерського штабу. Я вітаю і дякую хлопцям, дякую тренерам за цю перемогу. Такі речі, звичайно, мотивують. Такі речі об’єднують країну, яка всім серцем вболіває та вболівала за нашу команду. Дякую нашій збірній. Вітаємо вас”, – заявив Шмигаль.

Після цього усі члени Кабміну привітали збірну з перемогою гучними оплесками.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії пройшла до чвертьфіналу “Євро”, здобувши перемогу в драматичному матчі проти збірної Швеції.

  • Гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на “Євро-2020”.
  • Українець Олександр Зінченко отримав нагороду, як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції.
Теги: Збірна України з футболу, Кабмін, перемога

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