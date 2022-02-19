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18 лютого

Дякую прихильникам за підтримку моєї позиції під час баталій у Шустера – Ексміністр МЗС Огризко

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко подякував за прихильність до своєї спокійної позиції під час бійки журналіста та народного депутата на токшоу "Свобода слова з Савіком Шустером". Він зауважив, що "знав, чим це скінчиться".

Неділя, 20 лютого 2022, 01:04
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Про це він повідомив у своєму Twitter.

Нагадаємо, що у п’ятницю журналіст, головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов у прямому етері програми “Свобода слова з Савіком Шустером” побився з нардепом від партії “Опозиційна платформа – За життя” Нестором Шуфричем.

Після бійки, коли їх розборонили, Шуфрич залишив студію. Юрій Бутусов отримав кілька ударів по обличчю. Водночас все обличчя Нестора Шуфрича було в подряпинах і слідах від ударів.

Під час бійки в залі знаходився й колишній голова МЗС. “Баталії” вчинилися безпосередньо біля його стільця, однак Огризко відреагував на них спокійно.

Хочу висловити слова подяки чисельним прихильникам, які підтримали мою спокійну позицію під час вчорашніх баталій у Шустера. Просто я знав, чим це скінчиться. А якщо готовий, то і сприймаєш все спокійно. Так само виважено реагуймо на провокації Московії.Слава ЗСУ! Разом переможемо!”, – зазначив Огризко.

Зокрема до свого допису він додав картинку на якій зображений він сам, сидячі на стільці з написом “Зберігай спокій та підтримуй українську армію”.

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