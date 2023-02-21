«Дякую за принципову підтримку» – Зеленський вітає прем’єр-міністерку Італії у Києві

Про це глава держави повідомив у Facebook.
Він зауважив, що спільно з главою італійського уряду обговорили співпрацю в галузі оборони та безпеки, нові санкційні кроки проти Росії. Поспілкувалися про те, як конкретно Італія може долучитися до реалізації мирної ініціативи. Окремо зупинилися на участі Італії у відбудові України.
У нас з Італією спільне бачення цінності миру. Тому ми разом прагнемо якнайшвидше зупинити російський терор, якнайшвидше зупинити цю абсолютно неспровоковану й агресивну російську війну”, – наголосив Зеленський.
Також глава держави висловив вдячність за “принципову підтримку й за ці переговори”.
Kiev, dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente @ZelenskyyUa https://t.co/UzIbUUlKkd
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 21, 2023
Раніше стало відомо, що Джорджія Мелоні виїхала до Києва, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши підтримку Італії у боротьбі проти російського агресора на тлі скандалу через висловлювання експрем’єра Сільвіо Берлусконі.
У The Guardian зауважили, що поїздка 21 лютого є однією з найважливіших для Мелоні з моменту її приходу до влади в жовтні, і відбувається за тиждень після того, як її партнер по коаліції Сільвіо Берлусконі, лідер правоцентристської політичної партії Forza Italia, звинуватив Зеленського у вторгненні РФ в Україну.
Також її візит має символічне значення, адже відбувається після поїздки президента США Джо Байдена.
На думку професорки політики Болонського університету Софії Вентури, це справді важлива поїздка для Мелоні, оскільки їй потрібно продемонструвати свою надійність Зеленському та американським і європейським партнерам.
Також повідомлялося, що 21 лютого італійська прем’єр-міністерка оголосить про новий пакет військової допомоги для України.
- 21 лютого у Брюсселі відбулись перші переговори у форматі “Україна-ЄС-НАТО” на високому рівні. Сторони обговорили шляхи покращення координації та налагодження процедури закупівлі озброєння між Києвом та союзниками.
- Збройні сили США розглядають можливість передачі Україні тисяч одиниць конфіскованої зброї та понад мільйона боєприпасів, які колись відправлялися підтримуваним Іраном бойовикам у Ємені, що є безпрецедентним кроком, який допоможе Києву протистояти російським силам.
- Президент США Джо Байден під час своєї промови у Варшаві заявив, що Україну чекають попереду “важкі” дні, адже наближається річниця широкомасштабного вторгнення й Україна переходить у контрнаступ, продовжуючи захищати власні території.