«Дякую за принципову підтримку» – Зеленський вітає прем’єр-міністерку Італії у Києві

21 лютого прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відвідала Київ з офіційним візитом. Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Він зауважив, що спільно з главою італійського уряду обговорили співпрацю в галузі оборони та безпеки, нові санкційні кроки проти Росії. Поспілкувалися про те, як конкретно Італія може долучитися до реалізації мирної ініціативи. Окремо зупинилися на участі Італії у відбудові України.

У нас з Італією спільне бачення цінності миру. Тому ми разом прагнемо якнайшвидше зупинити російський терор, якнайшвидше зупинити цю абсолютно неспровоковану й агресивну російську війну”, – наголосив Зеленський.

Також глава держави висловив вдячність за “принципову підтримку й за ці переговори”.

Kiev, dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente @ZelenskyyUa https://t.co/UzIbUUlKkd — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 21, 2023

Раніше стало відомо, що Джорджія Мелоні виїхала до Києва, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши підтримку Італії у боротьбі проти російського агресора на тлі скандалу через висловлювання експрем’єра Сільвіо Берлусконі.

У The Guardian зауважили, що поїздка 21 лютого є однією з найважливіших для Мелоні з моменту її приходу до влади в жовтні, і відбувається за тиждень після того, як її партнер по коаліції Сільвіо Берлусконі, лідер правоцентристської політичної партії Forza Italia, звинуватив Зеленського у вторгненні РФ в Україну.

Також її візит має символічне значення, адже відбувається після поїздки президента США Джо Байдена.

На думку професорки політики Болонського університету Софії Вентури, це справді важлива поїздка для Мелоні, оскільки їй потрібно продемонструвати свою надійність Зеленському та американським і європейським партнерам.

Також повідомлялося, що 21 лютого італійська прем’єр-міністерка оголосить про новий пакет військової допомоги для України.