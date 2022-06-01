Прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила про продовження діалогу з Туреччиною та готовність "розбиратися" з будь-якими непорозуміннями.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

За словами Андерссон, Швеція вже провела діалог із Туреччиною. Однак він і надалі триватиме. Вона додала, що з нетерпінням чекає подальших конструктивних зустрічей з Анкарою.

Прем’єрка зауважила, що вимоги та запитання Туреччини будуть розглядатися безпосередньо з Анкарою. Також вона висловила сподівання щодо успішного розв’язання можливих проблем та непорозумінь.

Відомо, що Андерссон провела зустріч секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Стокгольмі. Під час заходу обговорювалася збройна агресія РФ проти України, а також гуманітарна ситуація в державі.

Прем’єрка запевнила, що Швеція й надалі буде тиснути на країну-агресорку та залишиться на боці України. Також вона додала, що РФ має бути притягнутою до відповідальності за свої дії, та висловила вдячність Гутеррішу за чітку позицію в цьому питанні.