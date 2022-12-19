Про це написав голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.
“Це будинок в одному із сіл на Київщині після нічної атаки дронами-шахедами. Дідусь Іван та бабуся Ольга жили у своєму будинку…”, – написав Кулеба.
Дрон-камікадзе упав на подвір’я, унаслідок чого в оселі зазнали пошкоджень вікна, двері та дах. Також повністю згоріла кухня, гараж і автомобіль пари.
«Дідька лисого той путін нас налякає» – ворожий безпілотник на Київщині знищив житло літньої пари, але не знищив їхній дух // 7 фото
Вибуховою хвилею пошкодило будинок напроти.
Очільник Київської ОВА поділився враженнями від спілкування з подружжям – його вразив їх моральний дух:
“Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, пані Ольга каже: “Дідька лисого той путін нас налякає”.
На місцях пошкоджених будинків уже працюють комісії та фіксують руйнування. Кулеба заявив, що найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи – замінять вікна та дахи.
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