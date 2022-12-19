Цієї ночі унаслідок атаки Київщини іранськими дронами-камікадзе був знищений будинок літньої пари. Безпілотник упав прямісінько їм на подвір'я.

Про це написав голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

“Це будинок в одному із сіл на Київщині після нічної атаки дронами-шахедами. Дідусь Іван та бабуся Ольга жили у своєму будинку…”, – написав Кулеба.

Дрон-камікадзе упав на подвір’я, унаслідок чого в оселі зазнали пошкоджень вікна, двері та дах. Також повністю згоріла кухня, гараж і автомобіль пари.













«Дідька лисого той путін нас налякає» – ворожий безпілотник на Київщині знищив житло літньої пари, але не знищив їхній дух // 7 фото

Вибуховою хвилею пошкодило будинок напроти.

Очільник Київської ОВА поділився враженнями від спілкування з подружжям – його вразив їх моральний дух:

“Найбільше мене захоплює настрій людей. Показуючи руйнування, пані Ольга каже: “Дідька лисого той путін нас налякає”.

На місцях пошкоджених будинків уже працюють комісії та фіксують руйнування. Кулеба заявив, що найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи – замінять вікна та дахи.