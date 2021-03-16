Covid-19 Україна

оновлено 16.03.2021 о 22:02

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Дідусем Мілани Маханець виявився чиновник Ради

Дідусем 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець, яка опинилася в епіцентрі жвавого обговорення через "роман" з 13-річним блогером Пашею Паєм, виявився працівник Верховної Ради Сергій Шумейко.

Вівторок, 16 березня 2021, 22:18

Про це повідомляють #Букви.

Крім сторінок в Instagram та Likee, мати дівчинки — Дар’я Маханець — створила дитині акаунт в заблокованій в Україні російській соцмережі “Вконтакті”.

На сторінці дівчинки розміщено інформацію про повний склад її родини. Зокрема, вказаний дідусь — батько її матері Сергій Шумейко.

Сергія Шумейко останні 4 роки працює головним консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, про що свідчать його електронні декларації.

У коментарі виданню “Сьогодні” Шумейко підтвердив, що Мілана — його онука. Коментувати скандал довкола своєї родини Шумейко не став.

“Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка”, — сказав він.

  • Раніше #Букви розповідали, що декілька місяців тому 8-річна модель з Києва Міла Маханець та 13-річний блогер Паша Пай оголосили, що тепер вони — пара. Діти активно висвітлюють свої стосунки, а їхні батьки не тільки не занепокоєні, а й “режисують” все, що відбувається.  Детальніше про героїв. їхні “стосунки” та реакцію батьків і суспільства — за посиланням.
  • Після того, як історія набула розголосу уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба звернувся до кіберполіції.
  • 16 березня батьків дітей допитали.
Теги: Верховна Рада, Мілана Маханець та Паша Пай, скандал

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