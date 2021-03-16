Дідусем Мілани Маханець виявився чиновник Ради

Дідусем 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець, яка опинилася в епіцентрі жвавого обговорення через "роман" з 13-річним блогером Пашею Паєм, виявився працівник Верховної Ради Сергій Шумейко.

Про це повідомляють #Букви.

Крім сторінок в Instagram та Likee, мати дівчинки — Дар’я Маханець — створила дитині акаунт в заблокованій в Україні російській соцмережі “Вконтакті”.

На сторінці дівчинки розміщено інформацію про повний склад її родини. Зокрема, вказаний дідусь — батько її матері Сергій Шумейко.

Сергія Шумейко останні 4 роки працює головним консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, про що свідчать його електронні декларації.

У коментарі виданню “Сьогодні” Шумейко підтвердив, що Мілана — його онука. Коментувати скандал довкола своєї родини Шумейко не став.

“Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка”, — сказав він.