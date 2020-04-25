За ініціативи Асоціації правників України, спільно з Проєктом ЄС "Право-Justice" відбулося онлайн-обговорення поточного стану та перспектив діджиталізації правосуддя в Україні.

Модерував захід Президент Асоціації правників України, Денис Бугай.

У дискусії взяли участь члени Вищої ради правосуддя, представники Державної судової адміністрації України, суддя Верховного Суду, народні депутати України, практикуючі адвокати, європейські експерти, а також гості з Литви.

Традиційно, ключові тези – для вас. Запис вебінару можна переглянути за посиланням.

Із вступним словом виступив Довідас Віткаускас, керівник Проєкту ЄС “Право-Justice”. Він нагадав, що суд – це платформа, яка об’єднує різних стейкхолдерів, тож ключовою задачею в аспекті діджиталізації, за словами спікера, є саме формування якісних ланок для синтезу всіх учасників правосуддя. Важливою, за його словами, є також роль виконавчої влади при реалізації такого проєкту, адже його успіх залежить саме від її підтримки.

Андрій Овсієнко, Голова Вищої ради правосуддя, нагадав, що наразі ВРП бере безпосередню участь у створенні ЄСІТС. Так, за його словами, вже створено постійну робочу групу на базі Верховної Ради України.Активно триває обговорення і напрацювання конкретних пропозицій, попри карантин.

Про передумови становлення електронного судочинства

Олена Кібенко, суддя Великої Палати Верховного Суду долучалася до створення ЄСІТС. Вона звернула увагу на низку помилок у процесі впровадження електронного суду за цей період, для подальшого їх запобігання:

“Бажання охопити неосяжне”.За її словами, була спроба запровадження значної кількості модулів одночасно та всюди. Саме така глобалізація завдання, на думку судді, призвела до краху. Основні ж два елементи, які мають бути наявні в ЄСІТС, за словами пані Кібенко – це кабінети учасника процесу та судді. Адаптація старої системи під нові запити.”Старі програми – не userfriendly. Судді уникають користування ними”. Крім того, спікер підкреслила, що обов’язково варто проводити аудит навичок, ресурсів і процесів у суді. Програма ж забезпечення, в свою чергу, має бути простою та зручною – для користування на інтуїтивному рівні. При розробці електронного суду потрібно позбавлятися паперового документообігу. Можливість віддаленого доступу – не була забезпечена.

У свою чергу, членкиня Вищої ради правосуддя Лариса Швецова наголосила на необхідності покрокової діджиталізації суду.

Комплексність організаційного процесу – запорука успіху. Замовник – користувач

Підтримав спікерів Івар Талло, міжнародний головний експерт з електронного правосуддя Проєкту ЄС “Право-Justice”. Він наголосив, що ключовий інструмент успіху – концентрація уваги саме на потенціальному користувачі, а не системі. Тому однією з головних помилок у процесі попередньої розробки він назвав відсутність можливостей для зворотного зв’язку.

Розробка ж особистого кабінету, на думку експерта, не є проблемою. Увагу варто звернути також на забезпечення якісної організації із залученням всіх стейкхолдерів і відповідним розподілом ролей у процесі. Крім того, він наголосив на необхідності зосередитися на системній підготовці до нової реальності: “Ми повинні чітко усвідомити, що після завершення “коронакризи” життя, ймовірніше за все, вже не буде таким, як було. Віртуальне середовище вже стає невід’ємною її частиною”. Для успішної реалізації такої підготовки він запропонував користуватися вже наявними інструментами, які довели свою ефективність: “Не варто вигадувати велосипед”.

Судочинство в умовах карантину

Про плани Комітету ВРУ з питань правової політики щодо діджиталізації

За словами Тараса Тарасенка, народного депутата України, члена робочої групи з питань цифровізації правосуддя, створеної комітетом ВРУ з питань правової політики, голови підкомітету з прав людини, наразі з боку законодавця втілені всі необхідні заходи для запровадження електронного суду. Він розповів, що через карантинні заходи плани частково порушені, однак депутати готові зробити все необхідне для того, аби ЄСІТС запрацював якнайшвидше. За прогнозами експерта, діджиталізація буде завершена у 2023 році.

Про останні законодавчі зміни розповіла Катерина Цірат, юристка Jurvneshservice. Вона згадала про схвалений 30 березня Закон про запобігання COVID-19 та внесені ним зміни до процесуальних кодексів. На переконання пані Цірат, саме карантин став драйвером запровадження електронного суду в Україні,

Про литовський досвід впровадження електронного суду на прикладі інформаційної системи LITEKO розповів Неріус Мейлутіс, суддя, голова Регіонального суду Каунаса, член Судової Ради Республіки Литва, викладач факультету права Університету ім. Вітаутаса Великого, міжнародний експерт Проєкту ЄС “Право-Justice”

Із презентацією пана Мейлутіса можна ознайомитися за посиланням.

АПУ запрошує долучитися до онлайн-зустрічі з Міністром юстиції України

Асоціація правників України запрошує взяти участь в онлайн-зустрічі з Денисом Малюською, Міністром юстиції України.

Захід відбудеться в форматі вебінару 28 квітня о 15:00. Участь безкоштовна. Всі бажаючі зможуть поставити питання: при реєстрації або під час трансляції на сторінці Facebook АПУ.

У рамках зустрічі буде обговорено такі питання:

Роль Міністерства юстиції України у формуванні правової політики. Перспективи реформи виконання судових рішень. Удосконалення інституту суду присяжних. Робота Мін’юсту щодо законодавчого регулювання медіації. Ключові пріоритети Міністерства під час карантину.

Модератори зустрічі:

Денис Бугай, Президент Асоціації правників України;

Юліан Хорунжий, член Правління Асоціації правників України.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням. Лінк на підключення ви отримаєте після реєстрації.

Організатори зберігають за собою право припинити реєстрацію у разі набрання максимально можливої кількості учасників.

За бажанням Ви можете здійснити благодійний внесок за посиланням.

З усіх питань щодо заходу звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України за тел.: +38 (093) 981 53 01 або пишіть на адресу: [email protected] Контактна особа – Вікторія Доценко.

Вебінар із ВС від АПУ. Земельні спори: практика Касаційного господарського суду у складі ВС

Асоціація правників України спільно з Верховним Судом та Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України (АРССУ) запрошують на п’яту онлайн-зустріч із серії вебінарів, присвячених обговоренню останньої практики Верховного Суду.

Коли: 28 квітня, 18:00 – 19:00.

Де: онлайн.

Питання до обговорення:

Перехід права на земельну ділянку в порядку ст. 120 ЗК України та ст. 7 ЗУ “Про оренду землі”. Стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати у відповідності до ст. 1212 ЦК України. Зміна розміру орендної плати (у відсотках від нормативної грошової оцінки), оформлена додатками до рішень міськради про бюджет міста. Автоматична індексація нормативно-грошової оцінки землі. Поновлення договору оренди землі, стаття 33 ЗУ “Про оренду землі”.

Ключовий спікер:

Юрій Чумак, суддя Судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.

За бажанням Ви можете здійснити благодійний внесок за лінком.

Інструкції для підключення будуть надіслані кожному учаснику на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Колеги, звертаємо вашу увагу, що ємність вебінарної кімнати обмежена. Щоб гарантовано долучитися до дистанційної участі, просимо заходити у вебінарну кімнату без запізнень.

Для всіх, хто не встигне зайняти свої місця у вебінарній кімнаті відбуватиметься пряма трансляція на сторінці Асоціації у Facebook . Також посилання на стрім з’явиться у нашому Telegram-каналі . Підписуйтесь.

З усіх питань щодо заходу звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України за тел.: (063) 792-30-99 або пишіть на адресу: [email protected]. Контактна особа – Тетяна Осауленко.

Вебінар із ВС від АПУ. Застосування практики ЄСПЛ у національній судовій практиці (кримінальне судочинство)

Асоціація правників України спільно з Верховним Судом та Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України (АРССУ) запрошують на шосту онлайн-зустріч із серії вебінарів, присвячених обговоренню останньої практики Верховного Суду.

Коли: 30 квітня, 17:00 – 18:00.

Де: онлайн.

Питання до обговорення:

Пошук практики ЄСПЛ. Релевантне застосування практики ЄСПЛ. Коректне цитування рішень ЄСПЛ. Практика ЄСПЛ у контексті застосування запобіжних заходів (нові позиції). Розуміння категорії “ефективний захист” від обвинувачення. Оцінка допустимості доказів згідно практики ЄСПЛ. Аналіз практики ЄСПЛ у справах щодо контрабанди товарів.

Ключовий спікер:

Расім Бабанли, керівник департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду, доктор юридичних наук

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.

За бажанням Ви можете здійснити благодійний внесок за лінком.

Інструкції для підключення будуть надіслані кожному учаснику на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Колеги, звертаємо вашу увагу, що ємність вебінарної кімнати обмежена. Щоб гарантовано долучитися до дистанційної участі, просимо заходити у вебінарну кімнату без запізнень.

Для всіх, хто не встигне зайняти свої місця у вебінарній кімнаті відбуватиметься пряма трансляція на сторінці Асоціації у Facebook. Також посилання на стрім з’явиться у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь.

З усіх питань щодо заходу звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України за тел.: (063) 792-30-99 або пишіть на адресу: [email protected]. Контактна особа – Тетяна Осауленко.