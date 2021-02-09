Щоб бути в числі лідерів, важливо йти в ногу з часом. На сьогоднішній день digital просування є найбільш ефективним інструментом розвитку компанії. Сучасній людині важко уявити життя без цифрових технологій, і розуміючи цей фактор компанії повинні адаптувати свій бізнес під інтереси свого споживача.

Як інтернет змінив напрямок агро індустрії? Як не упустити можливості, які відкриваються з використанням digital-технологій? Які переваги виходу аграрного бізнесу в онлайн?

Відповіді на всі ці питання ви можете дізнатися 11 лютого на онлайн-конференції Digatal Agro Day.

Ми зібрали 17 спікерів – кращих представників топових агро компаній, таких як AgriChain (Астарта-Київ), МХП, Kernel, BioNorma, Syngenta, Agricom Group, SmartFarming, FAIR Agency, Httpool і багатьох інших.

Вас чекають 9 годин продуктивного навчання на реальних прикладах. Спікери в подробицях розкажуть про свої кращі результати, і як їх досягали, про свої успіхи і невдачі, про труднощі, з якими стикалися в просуванні в мережі.

На конференції ви дізнаєтесь:

  • Які тренди інтернет-маркетингу в агросфері очікують у 2021
  • Технології та результати збільшення продажів агро бізнесу через інтернет
  • Як інтегрувати digital-стратегію в загальну стратегію агро бренду
  • Яка перспектива ринку аграрного e-commerce
  • За допомогою яких каналів можна отримувати 2 млн переглядів на місяць
  • Як забезпечити ефективний контроль за процесами на підприємстві
  • Як залучити покупців на сайт
  • Як працює smm просування для агро
  • Які перспективи діджитал просування кредитних програм для агросектору

Для кого ця конференція?

  • Для керівників, топ-менеджерів і власників агро компаній
  • Для тих, хто займається маркетингом та інтернет-маркетингом в агросфері
  • Для фахівців, які просувають агро напрямок в інтернеті

Для аграріїв, які хочуть розбиратися в основах digital-маркетингу

Онлайн-конференція Digital Agro Day доступна для всіх бажаючих.

Щоб взяти участь потрібно зареєструватися за посиланням.

Якщо ви не зможете бути присутнім на конференції в день її проведення, ви можете придбати відеозапис і переглядати її в будь-який зручний час.

До 11 лютого 2021 року для всіх учасників діє знижка 15% на покупку відеозапису за промокодом agroday.

Разом з доступом до конференції в день проведення, кожен учасник отримає можливість задати питання спікеру в прямому ефірі, отримати подарунки від організаторів та партнерів.

Реєструйтеся на конференцію за посиланням. Поспішайте зайняти своє місце!

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, Httpool

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