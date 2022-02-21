Політичний аналітик Віталій Портніков підбив підсумки визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності ОРДЛО та наголосив, що наступні його кроки передбачити майже неможливо.

Про це політичний аналітик розповів на своєму каналі в Youtube.

Віталій Портников наголосив, що цей конфлікт буде тривалим – він не завершиться протягом кількох років чи десятиріч. Як приклад аналітик навів територіальний конфлікт у Молдові (Придністров’я) та Грузії (Абхазія та Південна Осетія) – три десятиріччя поспіль вони не можуть відновити територіальну цілісність. Тому він стверджує, що питання “А коли ж Путін віддасть Україні Крим і Донбас” не стоїть на порядку денному.

“Росія не віддасть жодного клаптика землі, де стоїть російський чобіт”, – наголосив Портников.

Він заявив, що головне питання зараз – чи не захоче Путін окупувати всю територію України, включно з Києвом. І підштовхує до таких роздумів “історичний” екскурс Володимира Путіна до росіян. Жодні з його “історичних” заяв не є правдивими, але червоною ниткою тут проходить меседж Путіна про те, що Радянський Союз і є історичною Росією, а Україна не мала права відокремлюватися. Портников наголошує: президент РФ вважає, за бажання що має право окупувати територію України.

Також Путін не визнає легітимності української влади після втечі колишнього президента України Віктора Януковича. А влада нинішня – це “неконституційний уряд”, який прийшов у зв’язку з “державним переворотом” (так російський лідер назвав Революцію Гідності). Саме так президент РФ може виправдати своє посягання на українську владу.

Віталій Портников розглядає декілька варіантів розвитку подій.

Перший – визнання незалежності ОРДЛО дає можливість для відступу зі збереженням “обличчя” перед своїм народом. З іншого боку, цей крок поставить у глухий кут країни Заходу та Україну. Цей варіант аналогічний грузинському – війська на кордоні, шантаж, політичні маніпуляції – але не повномасштабна війна. Україна зможе розвиватися без цих території та ставати частиною цивілізованого світу.

Другий – так звані Л/ДНР почнуть операцію по відновленню “власної” територіальної цілісності. Вони намагатимуться окупувати ту частину своїх територій, які раніше звільнила Україна, а, можливо, підуть і далі. Цей розвиток подій призведе до війни на сході України – і постараються захопити як можна більше територій, навіть Харків, Дніпро, Одеса та вся східні на південні регіони.

Третій варіант – захоплення України та Києва. РФ буде звинувачувати Україну у війни проти жителів ОРДЛО та введе свої війська в Україну. Це буде спроба визнати окуповані території та сформувати проросійський уряд.

На що піде президент РФ потім – невідомо, на переконання Портникова.

“Дії Путіна ми не можемо передбачити навіть сьогодні вночі”, – заявив він, додавши, що навіть дії західних партнерів поки що невідомі.

Віталій Портников сказав, що невідомо, чи цей крок Путіна є пасуванням перед тиском Заходу, чи прологом до великої війни з сотнями тисяч біженців і гуманітарною кризою в Європі.

Але що точно: російський лідер вважає Україну, Білорусь й інші пострадянські території історичною Росією. Портніков стверджує, що він за можливості окупує ці території для відновлення Російської імперії.

“В голові Путіна немає Російської імперії без українських земель”, – наголосив аналітик.