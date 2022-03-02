Про це інформує американський телеканал CNN.
“Те, що ми вже бачили від режиму Путіна у використанні боєприпасів, які вони вже скидають на невинних цивільних. На мій погляд, це вже повністю кваліфікується як військовий злочин”, — сказав він у парламенті Великої Британії.
Джонсон також зазначив, що Путін “серйозно прорахував” українську відповідь.
“У своєму огидному нападі на суверенну націю він недооцінив надзвичайну силу духу українського народу, а також єдність і рішучість вільного світу у протистоянні своєму варварству”, – зазначив він.
Джонсон наголосив, якщо Путін подвоїться, тоді Захід ще більше посилюючи економічний тиск та підтримуючи Україну фінансами, зброєю та гуманітарною допомогою. І додав, що Велика Британія продовжить затягувати петлю навколо режиму Путіна.
Також він зауважив, що Путін повинен зазнати невдачі у своєму заході.
“Я не сумніваюся, що він зазнає невдачі та що нам вдасться захистити Україну”, — висловив впевненість Борис Джонсон.
- Нагадаємо, українським військовим вдалось роздобути декілька таємних документів, які загубили російські загарбники на території України. Серед документів – план захоплення України.
- Також стало відомо, що російських окупантів зламали психологічно, вони масово втікають або здаються у полон. На війну вже скеровують курсантів військових училищ, оскільки у РФ закінчуються людські ресурси.
- Відомо, що 1 березня на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники.
- Водночас Херсон перебуває на межі гуманітарної катастрофи через російських окупантів. Місто потребує “зеленого коридору”, аби вивезти поранених та вбитих, завезти до міста медикаменти та харчі.