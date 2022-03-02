Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії президента РФ Путіна в Україні кваліфікуються як військовий злочин.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Те, що ми вже бачили від режиму Путіна у використанні боєприпасів, які вони вже скидають на невинних цивільних. На мій погляд, це вже повністю кваліфікується як військовий злочин”, — сказав він у парламенті Великої Британії.

Джонсон також зазначив, що Путін “серйозно прорахував” українську відповідь.

“У своєму огидному нападі на суверенну націю він недооцінив надзвичайну силу духу українського народу, а також єдність і рішучість вільного світу у протистоянні своєму варварству”, – зазначив він.

Джонсон наголосив, якщо Путін подвоїться, тоді Захід ще більше посилюючи економічний тиск та підтримуючи Україну фінансами, зброєю та гуманітарною допомогою. І додав, що Велика Британія продовжить затягувати петлю навколо режиму Путіна.

Також він зауважив, що Путін повинен зазнати невдачі у своєму заході.