Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про спеціальний податковий режим для IT-індустрії, відомий також як "Дія City".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ №5376 проголосував 281 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на “надання податкових стимулів ІТ-індустрії”. Головною метою цього документа вказано “формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП країни до 10%”.

Як відомо, “Дія City” – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який передбачає, що “IT-компанії отримають спеціальну модель оподаткування, гнучкі умови працевлаштування та окремий порядок взаємодії з державними контролюючими органами”.

Проєктом займається Міністерство цифрової трансформації Україні. Там вважають, що “Дія City” дозволить “створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі”.

Підтриманий сьогодні законопроєкт запроваджує спеціальний режим оподаткування стартапів і компаній-резидентів “Дія City” та доходів їх працівників.

Як пояснили в Мінцифри, законопроєкт передбачає такі податкові умови “Дія City”:

• можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал за ставкою 9%;

• податок на дохід фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 5%;

• ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати;

• 1,5% військового збору.

Для стимулювання інвестицій передбачено:

• 0% податку на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті “Дія City”, якщо вона володіла часткою більше ніж 1 рік;

• 0% на дохід фізосіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше раз на 2 роки;

• податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи (розмір знижки залежатиме від суми угоди).