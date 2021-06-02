Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За документ №5376 проголосував 281 народний депутат.
Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на “надання податкових стимулів ІТ-індустрії”. Головною метою цього документа вказано “формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП країни до 10%”.
Як відомо, “Дія City” – це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який передбачає, що “IT-компанії отримають спеціальну модель оподаткування, гнучкі умови працевлаштування та окремий порядок взаємодії з державними контролюючими органами”.
Проєктом займається Міністерство цифрової трансформації Україні. Там вважають, що “Дія City” дозволить “створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі”.
Підтриманий сьогодні законопроєкт запроваджує спеціальний режим оподаткування стартапів і компаній-резидентів “Дія City” та доходів їх працівників.
Як пояснили в Мінцифри, законопроєкт передбачає такі податкові умови “Дія City”:
• можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал за ставкою 9%;
• податок на дохід фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 5%;
• ЄСВ у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати;
• 1,5% військового збору.
Для стимулювання інвестицій передбачено:
• 0% податку на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті “Дія City”, якщо вона володіла часткою більше ніж 1 рік;
• 0% на дохід фізосіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше раз на 2 роки;
• податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи (розмір знижки залежатиме від суми угоди).