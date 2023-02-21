Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Повідомляється, що за останні два місяці до проєкту долучився “Airlogix” – український стартап, який створює дрони. Саме вони створили БпЛА “Гор” для розвідки й коригування артилерії на висотах до 3500 м.
Також частиною “Дія.City” стали: “Taxer” – сервіс для підприємців, що дозволяє у кілька кліків здавати звіти до податкової служби, проходити державну реєстрацію та вести бухгалтерію через інтернет, та “Health 24” – медична інформаційна система та портал запису до лікарів зі зручним, простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.
Крім того, одним із резидентів порталу стала “Preste” – компанія, яка створює AI-проєкти із машинного навчання та Data Science для бізнесу – від розробки до виробництва. “Beetroot Academy” – шведсько-українська ІТ-школа, місія якої – допомогти людям побудувати кар’єру в цифровій економіці, також приєдналася до проєкту.
“У “Дія.City” компанії отримують сприятливі податкові умови, користуються інструментами для залучення інвестицій та побудови прозорої корпоративної структури”, – зазначають у пресслужбі.
- На тлі російсько-української війни у Міністерстві цифрової трансформації створили перелік сервісів, які допомагають шукати українців, що мусять ховатися в бомбосховищах, евакуюватися до безпечніших регіонів та тих, кого примусово вивозять російські окупанти.
- В Україні запустили сайт “Доказ”, на якому збиратимуть докази воєнних злочинів, які вчиняють російські окупанти.
- В Україні запустили застосунок “Повітряна тривога”, щоб громадяни отримували оперативну інформацію про початок і закінчення тривог. Він доступний у Google Play Market та AppStore.