Понад 450 резидентів долучилися до правового та податкового простору для IT-компаній – "Дія.City", серед яких – українські та світові технологічні компанії.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Повідомляється, що за останні два місяці до проєкту долучився “Airlogix” – український стартап, який створює дрони. Саме вони створили БпЛА “Гор” для розвідки й коригування артилерії на висотах до 3500 м.

Також частиною “Дія.City” стали: “Taxer” – сервіс для підприємців, що дозволяє у кілька кліків здавати звіти до податкової служби, проходити державну реєстрацію та вести бухгалтерію через інтернет, та “Health 24” – медична інформаційна система та портал запису до лікарів зі зручним, простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

Крім того, одним із резидентів порталу стала “Preste” – компанія, яка створює AI-проєкти із машинного навчання та Data Science для бізнесу – від розробки до виробництва. “Beetroot Academy” – шведсько-українська ІТ-школа, місія якої – допомогти людям побудувати кар’єру в цифровій економіці, також приєдналася до проєкту.

“У “Дія.City” компанії отримують сприятливі податкові умови, користуються інструментами для залучення інвестицій та побудови прозорої корпоративної структури”, – зазначають у пресслужбі.