Іноземці, котрі перебувають в Україні, зможуть користуватися застосунком "Дія", адже відтепер там доступні посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Про це на брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Для іноземців, які перебувають в Україні та користуються державними послугами, на порталі “Дія” відтепер доступні посвідки на постійне або тимчасове проживання.

“Посвідка – це основний на сьогодні документ для іноземців в Україні. Його використовують всі іноземці, які проживають в Україні й отримують державні послуги. Сьогодні в Україні видано більше ніж 200 тисяч посвідок на проживання, серед них посвідок на тимчасове проживання – більш як 130 тисяч, посвідок на постійне проживання – більш як 70 тисяч документів”, – розповів Михайло Федоров.

Окрім того, він додав, що в Україні відцифрували цю послугу, і вона доступна у застосунку, якщо цю посвідку видано після 2018 року, і якщо особа має податковий номер.

Також Михайло Федоров зазначив, що відтепер не потрібно із собою всім іноземцям, які проживають в Україні, носити пластиковий документ, адже вони можуть в усіх життєвих ситуаціях використовувати документ у “Дії”.

“Найважливіше, що іноземці будуть мати можливість згенерувати підпис у застосунку “Дія”, і це відкриває для них можливість користуватися онлайн-послугами в Україні”, – зазначив міністр цифрової трансформації України.