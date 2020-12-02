Урядовий додаток “Вдома”, який призначений для самоізоляції осіб з коронавірусом, або за підозрою на COVID-19, удосконалили, додавши деякі нові функції.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер на брифінгу 2 грудня.

Додаток фотографує людину, яка перебуває на самоізоляції, звіряє фото з “еталонним” і накладає геолокацію. У разі фіксації порушення режиму самоізоляції, додаток надсилає дані до поліції.

Зокрема, у додатку з’явилися наступні нововведення:

таймер на 24 години для переміщення у місце самоізоляції;

опція “Покинути місце самоізоляції”: вийти з собакою, сходити в аптеку, поїхати на тестування;

збільшення терміну верифікації з 15 до 20 хв (час, за який людина повинна сфотографуватися, щоб довести дотримання самоізоляції);

опція автоматичного сповіщення про негативний тест на коронавірус;

опція перевірки симптомів у режимі питання – відповідь;

опція повідомлення про контактних осіб.