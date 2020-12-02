Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер на брифінгу 2 грудня.
Додаток фотографує людину, яка перебуває на самоізоляції, звіряє фото з “еталонним” і накладає геолокацію. У разі фіксації порушення режиму самоізоляції, додаток надсилає дані до поліції.
Зокрема, у додатку з’явилися наступні нововведення:
- таймер на 24 години для переміщення у місце самоізоляції;
- опція “Покинути місце самоізоляції”: вийти з собакою, сходити в аптеку, поїхати на тестування;
- збільшення терміну верифікації з 15 до 20 хв (час, за який людина повинна сфотографуватися, щоб довести дотримання самоізоляції);
- опція автоматичного сповіщення про негативний тест на коронавірус;
- опція перевірки симптомів у режимі питання – відповідь;
- опція повідомлення про контактних осіб.
- Міністерство цифрової трансформації України запропонує хакерам з усього світу спробувати зламати мобільний застосунок “Дія”. Тим, хто знайде вразливості в застосунку, обіцяють виплатити 1 млн гривень (саме стільки становить призовий фонд).