Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер на брифінгу 2 грудня.

Додаток фотографує людину, яка перебуває  на самоізоляції, звіряє фото з “еталонним” і накладає геолокацію. У  разі  фіксації порушення режиму самоізоляції, додаток надсилає дані до поліції.

Зокрема, у додатку з’явилися наступні нововведення:

  • таймер на 24 години для переміщення у місце самоізоляції;
  • опція “Покинути місце самоізоляції”: вийти з собакою, сходити в аптеку, поїхати на тестування;
  • збільшення терміну верифікації з 15 до 20 хв (час, за який людина повинна сфотографуватися, щоб довести дотримання самоізоляції);
  • опція автоматичного сповіщення про негативний тест на коронавірус;
  • опція перевірки симптомів у режимі питання – відповідь;
  • опція повідомлення про контактних осіб.

  • Міністерство цифрової трансформації України запропонує хакерам з усього світу спробувати зламати мобільний застосунок “Дія”. Тим, хто знайде вразливості в застосунку, обіцяють виплатити 1 млн гривень (саме стільки становить призовий фонд).