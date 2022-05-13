Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За словами міністра, грантовий фонд розрахований на “підтримку 300 підприємств мікро- і малих підприємств”. Вони є фундаментом української економіки, тож їх підтримка є одним з найважливіших завдань держави.
Сума одного гранту становить 125 тисяч гривень (4 тисячі євро). Заявку на його отримання відтепер можна надсилати на порталі “Дія”.
Отримати грант може бізнес, який:
- працює на територіях, де тривають або тривали бойові дії;
- виїхав з небезпечних регіонів та наразі працює в безпечніших місцях;
- постраждав через військову агресію Росії, але наразі працює та може це підтвердити.
У пріоритеті будуть заявки від підприємств, що забезпечують українців та ЗСУ життєво необхідними товарами. Відбиратимуть компанії незалежні бізнес-експерти.
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