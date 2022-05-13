Відтепер бізнес може отримати гранти на підтримку в розмірі 4 тисяч євро через портал "Дія".

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, грантовий фонд розрахований на “підтримку 300 підприємств мікро- і малих підприємств”. Вони є фундаментом української економіки, тож їх підтримка є одним з найважливіших завдань держави.

Сума одного гранту становить 125 тисяч гривень (4 тисячі євро). Заявку на його отримання відтепер можна надсилати на порталі “Дія”.

Отримати грант може бізнес, який:

працює на територіях, де тривають або тривали бойові дії;

виїхав з небезпечних регіонів та наразі працює в безпечніших місцях;

постраждав через військову агресію Росії, але наразі працює та може це підтвердити.

У пріоритеті будуть заявки від підприємств, що забезпечують українців та ЗСУ життєво необхідними товарами. Відбиратимуть компанії незалежні бізнес-експерти.