Про це повідомляє німецька щоденна газета Der Tagesspiegel.

“Прагнення президента Путіна до гегемонії є центральною атакою на демократичну свободу, здобуту в багатьох країнах Східної Європи після 1989 року”, – йдеться у заяві.

Відповідно до тексту заяви, поширеній Берлінським літературним фестивалем підписанти наголошують на “негайному та беззаперечному” відведенні російських військ.

“Неможливо мовчки миритися з тим, що через вісімдесят років після Мюнхенських угод у Європі знову з’явилася пряма загроза вторгнення на суверенну територію іншої держави”, – зазначили у декларації на підтримку України.

Серед підписантів – лауреатка Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер та удостоєний премії Воле Соїнка, співак і автор пісень Вольф Бірман, художник Ай Вейвей, поет Дурс Грюнбайн, актори Міхаель Ханеманн і Бургхарт Клауснер, режисери Маркус Імбоден, Оскар Релер і Юрген Флімм, актриса Ютта Шпайдель, письменники Іен Мак’юен, Ляо Іву та Уве Телкамп або колишній офіцер з документів Штазі Маріанна Бертлер та експрезидент Бундестагу Вольфганг Шойбле.

Вони зауважують, що оточення України російськими військами є наступом на мир у всій Європі. У тексті закликають політиків “рішуче протистояти агресії Путіна”.