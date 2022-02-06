Про це повідомляє німецька щоденна газета Der Tagesspiegel.
“Прагнення президента Путіна до гегемонії є центральною атакою на демократичну свободу, здобуту в багатьох країнах Східної Європи після 1989 року”, – йдеться у заяві.
Відповідно до тексту заяви, поширеній Берлінським літературним фестивалем підписанти наголошують на “негайному та беззаперечному” відведенні російських військ.
“Неможливо мовчки миритися з тим, що через вісімдесят років після Мюнхенських угод у Європі знову з’явилася пряма загроза вторгнення на суверенну територію іншої держави”, – зазначили у декларації на підтримку України.
Серед підписантів – лауреатка Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер та удостоєний премії Воле Соїнка, співак і автор пісень Вольф Бірман, художник Ай Вейвей, поет Дурс Грюнбайн, актори Міхаель Ханеманн і Бургхарт Клауснер, режисери Маркус Імбоден, Оскар Релер і Юрген Флімм, актриса Ютта Шпайдель, письменники Іен Мак’юен, Ляо Іву та Уве Телкамп або колишній офіцер з документів Штазі Маріанна Бертлер та експрезидент Бундестагу Вольфганг Шойбле.
Вони зауважують, що оточення України російськими військами є наступом на мир у всій Європі. У тексті закликають політиків “рішуче протистояти агресії Путіна”.
- Нагадаємо, міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що їхній уряд знову відмовився постачати зброю українським військовим попри зростання російських військ біля кордону. Замість озброєння політик наголошує на мирних переговорах.
- Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) вже втратила або ж скоро втратить довіру своїх союзників. На думку Ішингера, така ситуація – це наслідки нерішучих дій Німеччини на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.
- Водночас німецька Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) заборонила в країні супутникову та онлайн-трансляцію російського телеканалу RT DE. Медіарегулятор послався на відсутність ліцензії на мовлення каналу в ФРН.
- Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау під час свого візиту до Естонії заявив, що наразі політична ситуація в Європі залишається найбільш напруженою з часів Другої світової війни.