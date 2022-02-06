Близько 350 діячів культури та політиків Німеччини, зокрема й лауреатка Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер та експрезидент Бундестагу Вольфганг Шойбле, підписали заяву на підтримку України та виступили проти дій Російської Федерації.

Про це повідомляє німецька щоденна газета Der Tagesspiegel.

“Прагнення президента Путіна до гегемонії є центральною атакою на демократичну свободу, здобуту в багатьох країнах Східної Європи після 1989 року”, – йдеться у заяві.

Відповідно до тексту заяви, поширеній Берлінським літературним фестивалем підписанти наголошують на “негайному та беззаперечному” відведенні російських військ.

“Неможливо мовчки миритися з тим, що через вісімдесят років після Мюнхенських угод у Європі знову з’явилася пряма загроза вторгнення на суверенну територію іншої держави”, – зазначили у декларації на підтримку України.

Серед підписантів – лауреатка Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер та удостоєний премії Воле Соїнка, співак і автор пісень Вольф Бірман, художник Ай Вейвей, поет Дурс Грюнбайн, актори Міхаель Ханеманн і Бургхарт Клауснер, режисери Маркус Імбоден, Оскар Релер і Юрген Флімм, актриса Ютта Шпайдель, письменники Іен Мак’юен, Ляо Іву та Уве Телкамп або колишній офіцер з документів Штазі Маріанна Бертлер та експрезидент Бундестагу Вольфганг Шойбле.

Вони зауважують, що оточення України російськими військами є наступом на мир у всій Європі. У тексті закликають політиків “рішуче протистояти агресії Путіна”.