#Букви розповідають про біографію та цікаві факти про життя одного з кращих гравців в історії футболу.

Дієго Армандо Марадона народився 30 жовтня 1960 року в Вілья Фіоріто, провінція Буенос-Айрес, Аргентина.

П’ятий з восьми дітей, яких виховували Дієго-старший і Донья Тота, Марадона виріс в бідній, але дружній родині. Свій перший футбольний м’яч він отримав в подарунок на три роки і швидко захопився цією грою.

Граючи у футбол з малого віку, Марадона вже у вісім років зміг відвідувати тренування команди “Архентінос Хуніорс” в категорії до 14 років. Тренер Франсіско Корнехо навіть дозволив йому відвідувати тренування дорослої команди клубу, де разом із іншими юними гравцями він подавав м’ячі футболістам на полі.

Фото: Вікіпедія

За 10 днів до свого 16-річчя Марадона дебютував в основному складі головної команди клубу. Вболівальників і пресу вразила гра дебютанта, а вже в наступному матчі нападник зіграв в основному складі.

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Загравши в “Аргентинос Хуніорс” у 16 років, Марадона отримав виклик до збірної Аргентини, де провів перший поєдинок в товариській зустрічі проти Угорщини 27 лютого 1977 року.

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В 1981 році нападника підписав місцевий гранд “Бока Хуніорс”, а ще через рік в Європу його переманила “Барселона”. Однак найбільших успіхів Марадона досяг в італійському “Наполі”, де в 1984—1991 роках виграв два чемпіонати Італії, один Кубок Італії, а також Кубок УЄФА-1989.

Піком кар’єри легендарного аргентинця став чемпіонат світу 1986 року. Будучи капітаном та лідером команди, він вдруге в її історії привів “альбіселестес” до тріумфу на мундіалі.

Марадона став першим володарем почесного Золотого м’яча в історії та входить в символічні збірні всіх часів.

Марадону офіційно визнали найкращим футболістом XX століття за підсумками голосування на сайті ФІФА – але його знають навіть ті, хто ніколи не цікавився футболом. Багато в чому – через два гола у ворота збірної Англії на чемпіонаті світу 1986 року. Один з них він забив рукою – а потім сказав, що це була “рука бога”:

А другий – обігравши половину збірної Англії. І цей м’яч визнаний кращим за всю історію Чемпіонатів світу, його називають “голом століття”:

У 2000 році ФІФА (Міжнародна федерація футболу) вирішила вручити разову винагороду “Гравець століття” в честь початку нового тисячоліття. ФІФА провела онлайн-голосування, і Марадона виграв його з величезним відривом, обійшовши Пеле, Герсона, Йохана Круффа, Діді, Ваву і багатьох інших легенд футболу.

В кінцевому підсумку ФІФА вирішила розділити нагороду на дві частини і оголосила Пеле і Марадону двома найбільшими гравцями всіх часів.

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Скандали

Марадона довгий час був наркоманом, що власне загубило його кар’єру і, в підсумку, життя.

У 1991 році він не пройшов допінг-тест в Італії, і його дискваліфікували на 15 місяців. Проти нього було порушено розслідування з приводу передбачуваних зв’язків з мафією.

Він також був заарештований в Аргентині за зберігання кокаїну. У Дієго був позитивний результат на вживання наркотиків під час чемпіонату світу 1994 року, і він був відсторонений від турніру, чим завдав великої шкоди збірної. В кінці кар’єри, в 1995 році, він повернувся в рідну аргентинську команду “Бока Хуніорс”, але там уже не відзначався, не пройшов ще один тест на наркотики два роки по тому і пішов зі спорту.

Легендарний екснападник був замішаний у декількох судових процесах. Так, у 1991 році його заарештували за зберігання кокаїну, а в 1999 році він отримав умовний термін за стрілянину з пневматичної гвинтівки по журналістах влітку 1994 року.

Взаємовідносини Дієго Армандо і преси завжди були далекі від ідеальних. Іноді їх можна було охарактеризувати словом війна: Марадона обстрілював журналістів з гвинтівки, кидався камінням, розбивав скло автомобілів. Особливо футболіста діставала бульварна преса, для якої розгульне життя Марадони була справжньою знахідкою.

Після завершення ігрової кар’єри Марадона працював телекоментатором на аргентинському та італійському каналах. У 2005−2006 роках був віцепрезидентом футбольної комісії Боки Хуніорс. У 2008−2010 роках очолював збірну Аргентини, яка під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010 року.

У 1984−2004 роках ексфутболіст був одружений на Клаудії Вільяфаньє, від якої в нього двоє дочок. Також у нього є син Дієго від позашлюбного роману з Крістен Сінагри.

Кращі голи і технічні прийоми в кар’єрі Марадони