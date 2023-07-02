Житель затопленої внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсонщини йшов пішки до Одеси зі своєю собакою. Евакуаційний автобус відмовився брати його у салон із твариною, тому що він не мав намордника.

Джерело: зоозахисниця Яна Тітаренко у Facebook

Як розповіла громадська активістка, чоловік йшов три дні поспіль та мав зі всіх речей тільки 300 гривень, на які він зміг придбати лише воду та корм для собаки.

“Ви напевно хочете запитати чому він не купив намордника, або не попросив, або ще щось. Так, він не купив і не попросив, бо просто не мав на це моральних сил. Його дружину та п’ятирічну доньку вбило ракетою, яка прилетіла в будинок, але з будинку він не їхав навіть через руйнацію, він поїхав лише тоді, коли піднялася вода, і громадяни Російської Федерації остаточно зруйнували місце, де він колись був щасливий”, — відзначила Тітаренко.

Також вона додала, що волонтери кілька днів тому зустріли чоловіка на залізничному вокзалі. Вони привезли собаці корм, а потім забезпечили господаря і вихованця в Одесі житлом.

“Я не буду писати про його стан, про моїх дівчат (з громадської організації – ред.), які знайшли йому квартиру, почали відновлювати документи, про те, що ми повністю закрили його базові потреби і потреби собаки, напишу лише, що зараз вони з собакою багато сплять, а на питання “як справи”, він відповів “собака почала їсти “, – йдеться у дописі.