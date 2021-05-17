Про це повідомляє пресслужба відомства.

Масштабне оновлення “Дії” — понад 10 нових електронних послуг — було представлено командою міністерства під час Diia Summit 2.0.

Зокрема, з’явилися такі послуги:

Зміна місця реєстрації онлайн

Відтепер українці зможуть змінити зареєстроване місце проживання за 15 хвилин — без зайвих довідок та ходіння державними установами.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно заповнити відповідну заявку. Якщо ви проживаєте у власному житлі, то підтвердження прийде автоматично. Якщо орендуєте — власник повинен підтвердити ваш запит, який він отримає у “Дії” через сповіщення.

Житло має бути внесено до реєстру нерухомого майна. Інформація про нове місце проживання автоматично з’явиться в реєстрі. До того ж ваша попередня реєстрація одразу анулюється. Послуга буде надана протягом доби. Зараз послугою можна скористатись тільки власникам ID-карток.

Сплата податків та подання декларацій

Відтепер замість двох сторінок та понад 30 полів достатньо відповісти лише на чотири запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку. Система сповіщень нагадуватиме про граничні дати подання декларацій та сплати податків.

Автоматична реєстрація ФОП

На порталі діє послуга з реєстрації бізнесу онлайн. . За рік функціонування послуги було відкрито 247 тисяч ФОП, з яких понад 50% (124 687) онлайн.

У середньому в реєстратора йде 21 хвилина на обробку заявки. Тобто на обробку цих заяв було витрачено 5 200 313 хвилин – це 86 671,9 людино-годин або 10 834 робочі дні (43 роки).

Уже 17 травня у “Дії” з’явиться автоматична реєстрація ФОП. Це суттєво спростить процес та пришвидшить розгляд заяви. Тепер реєстрація займатиме до 2 хвилин.

Дія.Підпис.

Дія. Підпис — це можливість підписувати будь-які документи, отримувати держпослуги зі смартфона.

Усе, що потрібно зробити, — пройти перевірку за допомогою FaceID. Програма ваше фото з фотографією з Демографічного реєстру та згенерує електронний підпис.

NFC-авторизація

У “Дії” тепер можна авторизуватись, приклавши ID-картку до смартфона. 30 секунд і в застосунок підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис.

Статичний QR-код

Тепер не обов’язково ксерити копії документів чи заповнювати бланки. За допомогою статичного QR можна ділитися необхідними документами онлайн. Бізнесу не потрібно робити технічну інтеграцію та купувати обладнання – потрібно в кабінеті на порталі “Дія” згенерувати QR-код та роздрукувати його. Людина сканує QR-код та дає згоду на поширення документів. Важливо, що компанія не зможе вимагати від клієнта додаткові копії документів і надлишкові копії даних. Також у “Дії” можна побачити історію розповсюджень: коли, скільки разів і з ким ділилися цифровими копіями документів.

Нові будівельні послуги

Для класу наслідків СС2/СС3 – електронний дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийняття в експлуатацію ;автоматична реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт для об’єктів класу наслідків СС1; онлайн-видавання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

E-петиції

Громадяни зможуть створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції на порталі “ВзаємоДія” або в застосунку Дія. Це перший етап запровадження електронної демократії в Україні.

Заміна водійського й оновлений розділ “Штрафи”

Подати заявку на нове посвідчення в “Дії” можна за 5 хвилин. Також для тих, у кого є водійське посвідчення, кожну годину “Дія” оновлюватиме розділ “Штрафи”. Також стануть доступними штрафи, виписані патрульними. Якщо будуть нові, то вони одразу там з’являться, а застосунок надішле сповіщення. За 5 днів до закінчення терміну оплати “Дія” нагадає про несплачений штраф, виписаний патрульним.

Подання заяви на намір отримати пільгову іпотеку для внутрішньопереміщених осіб. Доступний кредит на житло переселенцям, які постраждали через російську агресію в Криму та на сході України. Кредит – на 20 років під 3% річних. Заяву можна подати на порталі “Дія” за 10 хвилин.

Сплата адмінзбору онлайн

Потрібно буде навести камеру в Дії на QR-код біля реєстратора. Квитанція буде сформована автоматично. 2 кліка замінять 2 візитів. Доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному, послуга поступово буде масштабуватись на всю Україну.

Реєстрація операторів потужностей ринку

Тепер можна автоматизувати весь процес – реєстрація через портал “Дія” займе 1 хвилину. Потужності ринку – це будь-яке обладнання для виробництва, зберігання або транспортування харчових продуктів. Від бджільництва, кав’ярні або МАФу з морозивом до вантажівок-холодильників та торговельних мереж супермаркетів.