Про це повідомляє преслужба Мінцифри

Відомо, що бета-тест на iOS почався ще на початку липня.

“З боку Google вимоги щодо вмісту, прав доступу до інформації, пов’язаної з COVID-19, зокрема в мобільних застосунках, є детально регламентованими. Виконавши вимоги, які були висунуті Google, ми отримали підтвердження щодо нової версії Дії — вже з COVID-сертифікатами. Протестувати COVID-сертифікати в Дії можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 на території України”, – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня розпочався останній технічний етап — під’єднання України до продуктової інфраструктури COVID-сертифікатів ЄС — спільного середовища для всіх країн, що запускають власні COVID-сертифікати та забезпечують їх взаємовизнання.

“Це паралельний крок із головною подією — політичною частиною взаємовизнання, а саме прийняття Єврокомісією так званого “equivalency decision”, тобто визнання українських COVID-сертифікатів такими, що можуть бути використані під час подорожей”, – зазначили у міністерстві.

COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити дійсність сертифіката можна буде за QR-кодом. Також пізніше сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо ви нещодавно перехворіли на COVID-19.

У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів визначив термін дії COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Український сертифікат вакцинації діятиме впродовж 180 діб. Окрім терміну дії COVID-сертифікатів, визначено також термін дії ПЛР-тестів – 72 години.

Хто може отримати COVID-сертифікат?

Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії осіб.

Особа, що пройшла повний курс вакцинації

Йдеться про особу, що отримала дві дози вакцини, оскільки в Україні не використовують однодозових препаратів.

Такий сертифікат українці отримають наступного дня після введення другої дози вакцини.

Пам’ятайте, що переважна більшість країн дозволяє в’їзд вакцинованим особам з певними обмеженнями. Зокрема, передбачається, що має сплинути 14 днів після другої вакцинації.

У ЦГЗ наголошують: навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити за кордон, бо не сплинув передбачений термін.

Особа, що отримала негативний результат ПЛР-тесту

Такий сертифікат необхідний для невакцинованих осіб, які планують поїздку за кордон за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Особа, що має підтвердження факту одужання від коронавірусу

Українці зможуть отримати такий сертифікат, якщо перехворіли на коронавірус, а дані про це внесено до електронної бази МОЗ. Пам’ятайте, що ви не зможете отримати такий документ, якщо не звернулися до сімейного лікаря під час хвороби.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.

Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифіката для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.