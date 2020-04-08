Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

“Понад 3 тижні майже 10 тисяч студентів тестували цифровий студентський. Відсьогодні він доступний для всіх! Більше 877 тисяч українських студентів вже можуть скористатися е-студентським у “Дії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що електронна версія документу має таку саму юридичну силу, що й пластикова.

“Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський”, – додали у відомстві.

Мінцифри також перераховує, які додаткові функції за студентським у смартфоні можна буде отримати вже після карантину:

– Отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на поїзд;

– Зареєструватися на рейс у межах країни;

– Скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії;

– Отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті;

– У деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.