Про це в Telegram повідомила постійна представниця Верховної Ради в суді Ольга Совгиря. Також про це в коментарі “Радіо Свобода” заявив постійний представник президента в суді Федір Веніславський.

Відповідно до проєкту порядку денного засідань Конституційного Суду України, 8 і 10 червня Суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ. Це і медреформа, і пенсії, і “мовний закон”. Однак затвердити порядок денний не змогли.

“За великим рахунком, тут йдеться не стільки про фактичне блокування діяльності суду, скільки про вимогу розглянути клопотання, яке було заявлено ще 3 червня під час усних слухань щодо конституційності законодавства про обіг земель сільськогосподарського призначення, щодо неможливості розгляду цього питання без участі суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Це питання не було розглянуте тоді, воно було відкладене на невизначений строк… Це фактично стало підставою для того, щоб Конституційний Суд не затвердив порядок денний”, – пояснив Веніславський.

За його словами, ініціатором виступив суддя Олександр Литвинов. За словами Совгирі, блокують роботу КСУ шестеро суддів. Це третина складу суду.