Діяльністю президента України Володимира Зеленського в боротьбі з епідемією коронавірусу COVID-19 незадоволені 60% українців.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 15-17 листопада 2020 року.

Протилежної думки дотримуються 35% опитаних.

“35% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% – незадоволені”, – зазначається в результатах опитування.

Діяльністю спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова в боротьбі з COVID-19 задоволені 33%, а незадоволені – 48%.

Роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у протидії епідемії задоволені 23% респондентів, незадоволені – 60%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані українці були незадоволені роботою Кабінету Міністрів (67%) і Верховної Ради (72%).

Діяльністю міністра охорони здоров’я Максима Степанова задоволені 32% респондентів, а 55% – незадоволені.

Що стосується Національної поліції, то її діяльністю в умовах епідемії задоволені 36% опитаних, 51% – незадоволені.

Під час опитування 48% респондентів заявили, що вважають оптимальними заходи, введені владою для боротьби з коронавірусом.

Ще 24% вважають їх занадто м’якими, а 11% – навпаки занадто жорсткими.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.